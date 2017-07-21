Челябинск, 21 июля, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения санитарных норм и правил в детских лагерях Челябинской области выявлены региональным Роспотребнадзором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверке во втором квартале 2017 года подверглись 16 детских лагерей. В 15 из них были выявлены различные нарушения. Представители санэпиднадзора обнаружили в учреждениях: продукты питания без документов, подтверждающих качество и безопасность, фальсифицированные молочные продукты (молоко с растительными жирами), несоответствие составленного меню примерному, нарушения в технологии приготовления пищи, нарушались требования стандартов технических регламентов на соки и молоко.

Кроме этого инспекторы выявили: недовес в блюдах и низкие нормы выдачи продуктов питания детям, выдачу продуктов без санкции бракеражной комиссии, не соблюдение правил отбора и условий хранения суточных проб приготовленных блюд, проведение «С» — витаминизации без учета возрастных различий детей, разморозка и заморозка продуктов производилась по несколько раз, отсутствовал производственный контроль и контроль за условиями хранения продуктов в складских помещениях.

По использованию посуды выявлены нарушения: использовались ложки из алюминия, кухонная посуда с поврежденной эмалью, нарушались и правила мытья кухонной посуды.

К помещениям возникли претензии следующего рода: крыша требовала ремонта, также и водоканализационной системы, в некоторых учреждениях требовался ремонт, отделка помещений выполнялась бумажными обоями, источники горячего водоснабжения в производственном цехах и на мойке не имели резерва. В медицинском плане у детей нарушался режим дня и обучения, не соблюдался дезинфекционный режим, аптечки были недоукомплектованы, некоторые сотрудники детских лагерей были без результатов медосмотра и без установленных необходимых вакцин.

На нарушителей был составлен 31 протокол. Сумма по выписанным штрафам составила 88 тыс. рублей, 15 руководителей учреждений с круглосуточным пребывания детей получили предписания на устранения выявленных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области в спортивном лагере «Олимпиец» Сосновского района было выявлено заболевание детей энтеровирусной инфекцией. По предварительной информации заболели девять воспитанников. 11 июля 2017 года прокуратура Челябинской области инициировало проверку. По данным прокуратуры возможно дети заразились до заезда на смену в лагерь. Тем не менее прокурор области грозил уголовным преследованием в случае выявления нарушений.