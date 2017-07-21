Кишинёв, 21 июля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. «Министерство считает этот акт прямым нарушением признанных принципов международного права, а также новой угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины и региональной безопасности. В связи с этим министерство вновь заявляет о принципиальной позиции Республики Молдова о соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — добавили в ведомстве.