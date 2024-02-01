Калуга, 21 июля, 2017, 19:23 — ИА Регнум. К семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорен судом 69-летний мужчина за сексуальное насилие над ребёнком. Об этом 21 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Мухтар Гаджиев.

Дети

По его словам, осужденный, используя свое положение преподавателя одной из школ, совершил преступление против половой неприкосновенности 10-летней школьницы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с декабря 2016 по январь 2017 года пожилой руководитель школьного технического кружка постоянно приставал к одной из учениц, пытался обнимать и целовать её, трогал тело ребенка. О неадекватном поведении педагога девочка рассказала своим родным. Между тем, свою вину в совершении преступления педагог не признал и заявил, что его соблазняла сама школьница.