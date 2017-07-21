Минск, 21 июля, 2017, 18:53 — ИА Регнум. «Мы сегодня много говорили, не стану скрывать, о сотрудничестве в интересах Донецкой и Луганской областей… Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы там работать без посредников и по наиболее короткому пути — через Украину. Просил Петра Алексеевича, если будет интерес и наши гуманитарные конвои совпадут, чтобы мы это сделали вместе. Люди-то наши, делить нам нечего», — сказал Лукашенко.

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По его словам, украинская сторона поддержала белорусскую инициативу.

«Я благодарен президенту и коллегам, которые согласились на этот шаг. Я считаю необходимым помогать нашим людям, которые попали в беду, я не считаю их чужими», — добавил Лукашенко.

Он сообщил, что Киев и Минск заинтересованы в совместных проектах по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрении инновационных технологий.

«Только завершились весьма насыщенныебелорусско-украинские двухдневные переговоры. Уже сейчас мы можем говорить об их высокой продуктивности и во время один на один с моим коллегой вчера и сегодня, и в расширенном составе. Разговор с президентом Украины был предельно кратким и предельно доверительным по всем вопросам. Переговоры носили конкретный характер, учитывая нашу давнюю дружбу с Петром Алексеевичем, очень давнюю. Сегодня на первый план вышли вопросы экономики. Беларусь и Украина заинтересованы в расширении экспорта, развитии кооперации, совместных проектах по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрении инновационных технологий», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что к 2019 году товарооборот между странами должен вырасти до 8 млрд долл.

«Украина один из приоритетных рынков для белорусских товаров, как и белорусский рынок для украинских… В 2016 году взаимный товарооборот приблизился к 4 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2015 годом более чем на 10%. За первые месяцы текущего года темпы роста еще выше, что внушает оптимизм. Однако успокаиваться рано, мы далеки от прежних достижений белорусско-украинского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти 8 млрд долл. Все возможности для наращивания таких объемов у нас имеются. И сопредседатели нашей белорусско-украинской межправительственной комиссии заверили нас, что в течение двух лет мы достигнем этого уровня, а может, нам удастся его превзойти», — добавил Лукашенко.

Он сообщил, что Украина и Белоруссии заинтересованы в совместном производстве тысяч наименований товаров.

Напомним, с 2014 года Украина ввела торговую блокаду в отношении ДНР и ЛНР. В частности, на рынки республик Донбасса перестали поступать в промышленных объемах украинские товары, в том числе продукты питания и лекарства. В 2016 году рынки ДНР и ЛНР заняла белорусская и российская продукция.