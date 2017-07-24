Чита, 25 июля, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Инвестиционный климат Забайкалья находится не в лучшем положении. Проблема отъезда серьезных предпринимателей обсуждалось на прошедшем в Чите заседании по улучшению инвестиционного климата. Итоги анализирует редактор ИА REGNUM Дмитрий Кобзев.

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О бегстве капиталов из Забайкальского края говорится не впервые. Условия для инвестиций созданы не самые благоприятные, депутат городской думы Читы Степан Викулов сравнивал их с экстремальными условиями космоса, прямо констатируя, что люди не хотят вкладываться в Забайкалье.

При этом, если обратиться к статистике, Забайкалье является одним из устойчивых к кризисам регионов страны, а объем инвестиций в первом полугодии прошлого года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 23,9%. За 2016 год в общей сложности инвестиции в Забайкалье в основной капитал увеличились на 4,4% по сравнению с 2015 годом (этот показатель вырос только у четырех регионов Сибири, а в остальных восьми сократился).

И тем не менее, все не так позитивно. За истекшее полугодие 2017 года сохраняется устойчивая миграционная убыль населения, причем она больше, чем год назад. И эта статистика не учитывает показателей внутри региона, которые тоже были бы пессимистичны. По словам экономиста Станислава Савельева, «Люди из сел бегут в города, в итоге «на земле» работать некому».

В чем могут быть выходы из сложившийся ситуации, читайте здесь: Люди и капиталы бегут из Забайкалья

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