Вильнюс, 21 июля, 2017, 18:24 — ИА Регнум. В Литве продолжается скандал вокруг истории с учениками школ провинциального города Плунге, которые в сопровождении представителей самоуправления почти две недели провели в лагере в России. Литовские СМИ продолжают подчёркивать, что дети «не только посещали музеи, а еще общались с членами мотоклуба «Ночные волки», которые поддерживают политику Кремля». Власть Плунге оправдывается, что встреча с байкерами была неожиданностью для всех, а такие программы по обмену в детских летних лагерях существуют уже 14 лет.

Лето

«После обострившихся отношений Литвы и России самоуправление консультировалось по поводу таких поездок и с министерством иностранных дел, и со службами безопасности. Последние говорят, что предупредили власть Плунге и советовали отказаться от таких поездок», — сообщает новостная служба литовского телеканала LNK.

16-летний сын жительницы Плунге в такой лагерь в России ездил уже во второй раз. Женщина говорит, что сыну нравится, что лагерь оставляет много впечатлений. Она утверждает, что не видит ничего плохого в такой программе по обмену учениками, наоборот — «это способствует познанию и дружбе народов».

«Мой отец родом с Украины. Я не считаю, что этому нужно придавать большое значение, дети ехали на экскурсию, ничего плохого здесь нету. Если есть политические вопросы — пусть их решают политики, а мы, простые люди, ездим куда хотим. Увидеть другую страну, познакомиться с ее культурой», — говорит Диана Лютикене.

Она не понимает, почему детские каникулы политизируются. За них, помимо всего, платили сами родители. В лагерь поехали семь учеников, которых сопровождали два работника самоуправления — защитница прав детей и координатор дел молодежи. Последнюю уже допросили сотрудники ДГБ. Власти Плунге утверждает, что у таких поездок в город-партнер Красногорск уже сложились 14-летние традиции.

«В конце 2014 года, когда началась агрессия России против Украины, я обращался в министерство иностранных дел с просьбой дать рекомендации, как самоуправление должно себя вести, какой должна быть его позиция в этом случае. Нам сказали, что они не возражают против того, чтобы у самоуправления были контакты с самоуправлением России, что это не противоречит принципиальной позиции Литвы, этим мы и руководствовались. Там было отмечено, что возможна так называемая мягкая сила, и, естественно, перед каждой поездкой мы разговариваем с представителями ДГБ, и эта поездка не исключение», — говорит города Аудрюс Клишонис, принадлежащий к партии Саюдис либералов.

Утверждается, что в лагере проходили различные спортивные турниры, творческие вечера, конкурсы, дети ездили на экскурсии, посещали военный музей, музей вооруженных сил России. А во время церемонии закрытия лагеря дети могли пообщаться с членами мотоклуба «Ночные волки».

Мнения жителей Плунге расходятся — одни уверены, что нужно поощрять молодежь смотреть на Запад, другие предлагают не забывать и Восток. Делегация из Красногорска привезла еще одно приглашение — на фестиваль творческой молодежи, который пройдет в сентябре. Правда, пока самоуправление не спешит дать ответ — будет ждать рекомендаций министерства иностранных дел и ДГБ.

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