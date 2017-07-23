Киев, 24 июля, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Украинский законопроект «О реинтеграции Донбасса», за авторством Турчинова и Порошенко, по сути, предоставляет повод к затягиванию исполнения Минска-2. Его концептуальная основа — объявление части территорий Донецкой и Луганской областей «временно оккупированными» Россией — делает исполнение Минских соглашений невозможным в принципе (не говоря уж о том, что это утверждение не имеет отношения к реальности). Законопроект анализирует обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Законопроект предполагает возможность введения на Донбассе военного положения. Соответствующее решение принимает президент, который также вправе пускать в дело не только национальную армию, но и «другие военные формирования». При этом конструктивный диалог становится заведомо невозможен и в планы Киева не входит, так как все органы местного самоуправления в указанном регионе объявляются незаконными.

Несмотря на это, глава президентской администрации Константин Елисеев презентует законопроект как направленный на «восстановление и реинтеграцию этих территорий политико-дипломатическим путем», а в основу его «положено выполнение минских договоренностей». Каким образом все это сочетается с отказом от диалога и военным положением, не уточняется.

Весьма примечательно, что данный законопроект сперва обсудят и согласуют с Западом. Об этом рассказывают представители и администрации Президента, и совета национальной безопасности. Только после этого проект закона будет окончательно внесен в парламент.

Зачем все это делается и каковы перспективы проекта, читайте здесь: Мечта о вечной войне: новый законопроект от Турчинова-Порошенко

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