Деревня Дворики, Владимирская область, 21 июля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко принял участие в панельной дискуссии «Образ будущего» на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Kremlin.ru Сергей Кириенко

«Я искренне считаю, что-то, насколько успешным будет будущее России, во многом сегодня зависит от того, как будут развиваться некоммерческие организации», — отметил Сергей Кириенко в беседе с участниками дискуссии.

«Не от того, как развивается бизнес, не от того, как развиваются политические партии, и даже не от того, как развивается государственная машина. Абсолютно убежден, что это в первую очередь зависит от того, как будет развиваться именно третий сектор, некоммерческие организации», — подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 21 июля Сергей Кириенко встретился с участниками всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» и побеседовал с руководителями региональных подготовительных комитетов Всероссийского фестиваля Молодежи и студентов.

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