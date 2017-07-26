Москва, 26 июля, 2017, 04:25 — ИА Регнум. ВМФ Китая и США развиваются параллельными курсами. На это указывают и последние новости, в том числе проводы в дальний поход необычного военно-морского соединения из китайского порта Чжанчзян. Цель экспедиции — создание базы материально-технической поддержки флота в Джибути (Африка); в состав эскадры входит новейший универсальный десантный корабль (УДК) и мобильная десантная платформа. Причем идея последней принадлежит американцам, а китайцы построили свой корабль этого класса лишь на два года позже Штатов. О вопросах, которые вызывает данное событие, пишет обозреватель Юрий Селиванов.

Активное развитие десантной составляющей ВМФ США и Китая, ввод в состав ВМС современных десантных кораблей-доков другими странами (такими как Бирма, Перу, Филиппины, Индонезия), строительство Турцией первого УДК типа «Анадолу» и сдача в ней же в апреле 2017 года первого в серии больших десантных кораблей типа «Байрактар». Все происходящее заставляет тем более внимательно присмотреться к состоянию десантных сил ВМФ РФ.

Сейчас эти силы почти полностью состоят из старых и изношенных кораблей советской постройки. За прошедшее с краха СССР время Россия построила только один новый десантный корабль «Иван Грен», скорее близкий к традиционным советским БДК, и заведомо уступающий новейшим зарубежным УДК. Россия пыталась обновить десантный флот строительством двух «Мистралей», однако дальнейшая их судьба известна (сейчас они входят в состав египетского флота).

Сейчас, когда в данной сфере строительства ВМФ РФ все можно и нужно начинать с чистого листа, возникает вопрос — а нужен ли России десантный флот, и если да, то какой? Читайте здесь: Нулевой цикл российского десантного флота

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