Сочи, Краснодарский край, 21 июля, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи (Краснодарский край) рассказал, какие тайны российской и мировой истории хотел бы разгадать.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус»

Отвечая на вопрос, какие неразгаданные тайны истории хотел бы разгадать, заявил, что хотел бы понять, как происходило формирование Солнечной системы.

«Какой истории? Мироздания, создания Вселенной и Солнечной системы — очень хотелось бы ее разгадать и понять, что лежит в основе формирования Солнечной системы», — сказал Путин.

Он рассказал, что несколько лет назад пригласил ученых из Академии наук прочитать лекции членам Совбеза РФ. Коллегам из Совета безопасности «не хотелось терять время», но потом все увлеклись беседами. Когда разговор зашел о теории Большого взрыва, Путин спросил, действительно ли могло так быть, а если так было, то откуда взялась первоначальная масса.

«А это не к нам, это к батюшке. Мы пока ответа не знаем», — ответил Путину академик.

Путин сказал, что если касаться истории человечества, то важно, как происходили смены эпох, как от каждого уклада человечество переходило к другому укладу — рабовладение, феодализм, капитализм. «Вот туда бы углубиться и посмотреть на смену эпох», — пояснил глава государства.

Что касается России, то интерес для главы государства представляет то, как Россия выходила из критических ситуаций. «Как она туда попадала — в смутные времена, и каковы были внутренние силы, которые вытаскивали страну», — пояснил Путин.

Говоря о Смутном времени, Путин сказал, что интересно, как происходила консолидация народов и этносов на территории нашей страны, как они взаимодействовали между собой. «Интересно туда забраться и посмотреть», — заключил российский лидер.