Сочи, Краснодарский край, 21 июля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выбрал «кота в мешке» — неожиданный вопрос, подготовленный для него воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус»

Путину предложили поиграть в «Свою игру» — выбрать вопрос из предложенных категорий. Президент выбрал «кота в мешке» — вопрос-сюрприз. Автор вопроса поинтересовался, бывает ли так, что главе государства хочется купить сосиску в тесте или прогуляться по улицам без охраны, то есть вести себя, как обычный человек.

«Сосиску в тесте не хочу», — ответил Путин. «А если выйду разгуливать — движение остановится», — пошутил он.

Президент добавил, что, безусловно, старается общаться, побольше разговаривать с людьми. Говоря же о любимом блюде, Путин рассказал забавную историю .

Когда он приступил к работе в Кремле, его спросили о гастрономических предпочтениях — желает ли он какое-то конкретное блюдо? Путин ответил, что особенных пристрастий нет, но хотелось бы попробовать гребешки. На вкус приготовленные гребешки были необычными, но вкусными. Позже главе государства пояснили, что для этого пришлось зарезать много кур.

«Они решили, что это куриные, а не морские гребешки. Народ у нас простой», — пошутил он.

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