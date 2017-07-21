Калининград, 21 июля, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Председатель Калининградского областного суда Виктор Фалеев призвал прокурорских работников редактировать поступающие в суд документы, очищая их от мата. Такое заявление глава калининградского судейского сообщества озвучил на расширенном заседании коллегии прокуратуры Калининградской области.

Kgd.ssrf.ru Председатель Калининградского облсуда Виктор Фалеев

«Я вот сейчас столкнулся буквально с одним делом, где в обвинительном заключении прокурора в позиции свидетелей — мат-перемат, — сказал Фалеев. — Это ни произнести нельзя, ни прочитать».

«Ну, а вы знаете степень русского мата, — продолжил судья. — Причем, здесь крайняя степень. Это не просто матерок какой-то прошелся, а вот так вот, по-настоящему. И всё это изложено в обвинительном заключении».

Председатель облсуда под сдержанный смех прокуроров добавил, что «я в шоке был».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что около десяти лет назад подобный вопрос уже поднимался в органах, когда некоторые следователи буквально записывали в протоколах допросов слова подозреваемых и обвиняемых, а прокуроры иногда направляли материалы в суд, не реагируя на нецензурную брань.

Виктор Фалеев возглавляет суд Калининградской области уже 21 год.