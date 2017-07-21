Краснодар, 21 июля, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Любой лидер государства, который уходит со своего поста, должен представить подходящего преемника, заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус»

По его словам, несмотря на необходимость представить преемника, окончательное решение принимает народ России на прямом и тайном голосовании.

«Если лидер партии, страны, государства уходит, то не всегда, но как правило, он обществу кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на конкретного человека», — сказал Путин, напомнив, что это международная практика.

«Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией Российской Федерации», — заявил Путин.

Так президент РФ ответил на вопрос о преемнике, заданный в ходе беседы с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи (Краснодарский край).

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