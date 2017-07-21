Луганск, 21 июля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Начальник Государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР Владимир Грошев проинформировал, что введение внешнего управления на угольных предприятиях ЛНР позволило сохранить около 35 тыс. рабочих мест. Об этом он сообщил сегодня, 21 июля.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

«В соответствии с мартовскими изменениями предприятия, которые ранее входили в украинскую юрисдикцию без заключенных договоров с налоговыми агентами нашей республики и, соответственно, не уплачивали налоги и сборы, на таких предприятиях назначены временные администрации. В первую очередь, данный вопрос актуален для угольных предприятий, в частности закрытого акционерного общества «Внешторгсервис». Решение о введении внешнего управления позволило сохранить порядка 35 тысяч рабочих мест», — подчеркнул начальник инспекции.

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Кроме того, налоговик добавил, что благодаря введению внешнего управления на угольных предприятиях Луганской Народной Республики удалось увеличить объемы добычи топлива.

«Так, в июне добыто более полумиллиона тонн угля, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего месяца. Объем реализации увеличился на 20,5%», — сказал Грошев.

Благодаря труду шахтеров чиновникам удалось увеличить наполнение республиканского бюджета.

«Рост объемов добычи и реализации позволил существенно наполнить доходную часть бюджета республики, в том числе от уплаты единого социального взноса. Так, поступления налогов и сборов от «Внешторгсервис» более чем в 1,5 раза увеличились с момента введения внешнего управления», — резюмировал налоговик.

Напомним, что закон о налоговых нерезидентах предусматривает введение государственного управления через назначение временной администрации в отношении работающих в Луганской Народной Республике бизнес-структур-нерезидентов, которые до 1 марта 2017 года не заключили договор с налоговыми агентами ЛНР, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей. В числе предприятий, на которых было введено внешнее управление, «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».