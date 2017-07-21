Китайский флот прибыл в Калининград для совместных с Россией учений
Калининград, 21 июля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. ВМФ КНР прибыл в российский город Калининград для участия в запланированных на конец июля совместных военных учениях, передает 21 июля агентство «Синхуа».
Китайский флот прибыл в составе эсминца, фрегата, судна технической поддержки, вертолетами и морскими пехотинцами. Российский флот будет представлен фрегатом, самолетами, вертолетами и морскими пехотинцами.
Страны планируют провести учения по противовоздушной обороне, совместным поисковым и спасательным операциям на море, а также по целому ряду других маневров.
Флоты РФ и КНР осуществят также совместные стрельбы и примут участие в параде, который пройдёт в Санкт-Петербурге по случаю празднования дня ВМФ России.
По словам заместителя командующего флотом КНР Тянь Чжуна, в задачу учений входит также укрепление двусторонних отношений, развитие сотрудничества вооруженных сил двух стран, а также усиление российско-китайских партнерских отношений и координации по целому ряду направлений.
Напомним, что совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2017» направлены на отработку маневров по обеспечению безопасности экономической деятельности на море.