Калининград, 21 июля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. ВМФ КНР прибыл в российский город Калининград для участия в запланированных на конец июля совместных военных учениях, передает 21 июля агентство «Синхуа».

Минобороны России Корабли ВМС Китая прибыли в Балтийск для участия в совместном учении

Китайский флот прибыл в составе эсминца, фрегата, судна технической поддержки, вертолетами и морскими пехотинцами. Российский флот будет представлен фрегатом, самолетами, вертолетами и морскими пехотинцами.

Страны планируют провести учения по противовоздушной обороне, совместным поисковым и спасательным операциям на море, а также по целому ряду других маневров.

Флоты РФ и КНР осуществят также совместные стрельбы и примут участие в параде, который пройдёт в Санкт-Петербурге по случаю празднования дня ВМФ России.

По словам заместителя командующего флотом КНР Тянь Чжуна, в задачу учений входит также укрепление двусторонних отношений, развитие сотрудничества вооруженных сил двух стран, а также усиление российско-китайских партнерских отношений и координации по целому ряду направлений.

Напомним, что совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2017» направлены на отработку маневров по обеспечению безопасности экономической деятельности на море.