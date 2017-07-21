Ярославль, 21 июля, 2017, 17:20 — ИА Регнум. 21 июля на Совете при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе по вопросам внутреннего и въездного туризма врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов выступил с инициативой создания Союза городов «Золотого кольца».

Ярославль

«Это позволит объединить ресурсы городов старейшего туристического маршрута страны в целостный продукт, сформировать и реализовывать единую туристскую политику. Так мы сможем укрупнить «Золотое кольцо», провести его реновацию и ребрендинг», — приводит слова врио губернатора Дмитрия Миронова портал правительства Ярославской области.

Дмитрий Миронов отметил, что в настоящее время не существует единой концепции развития «Золотого кольца». Каждый регион решает эту задачу самостоятельно, что приводит к дисбалансу туристской инфраструктуры и конкуренции за турпоток.

«Сегодня Дмитрий Миронов выступил с инициативой по модернизации «Золотого Кольца». Он внес предложения по приданию этому туристическому маршруту современности, включению в него ряда территорий. Я поддерживаю эту идею целиком. Нужно создавать ассоциацию, вместе работать, помогать друг другу. Ярославская область выступит локомотивом в этом процессе», — сказал полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов.

Александр Беглов отметил, что в «Золотое кольцо» будут включать и другие города, в том числе Московской области.