Калуга, 21 июля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Взятку в сумме 750 тыс. рублей передала 20 июля следователю по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СКР 55-летняя женщина — адвокат. Об этом 21 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника следственного управления СК России по Калужской области Михаил Сикулин.

Пресс-служба следственного управления СКР России по Калужской области Оперативная съемка денег, предложенных следователю в качестве взятки

По его словам, член калужской коллегии адвокатов, рассчитывая, что взятка повлияет на изменение следователем меры пресечения двоим обвиняемым, содержащимся под стражей, на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Между тем, передача денег проходила под оперативным подразделением УМВД России по Калужской области совместно со следователем СК России. На допросе в следственном отделе взяткодатель дала признательные показания. Женщина имеет статус адвоката с 1984 года.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

Напомним, в 2016 году калужские полицейские установили более 133 преступления коррупционной направленности Выявлено 106 фактов взяточничества, из которых 22 — получения взятки, 26 — дачи взятки, 5 фактов посредничества во взяточничестве. За минувшим год увеличился средний размер взятки, который в калужском регионе составил 381 тыс. рублей.