Астана, 21 июля, 2017, 18:05 — ИА Регнум. В Алма-Ате специалисты Программы развития ООН подвели промежуточный итог «Большого пустынного проекта». Проект реализуется в трех регионах страны — Кзыл-Ординской (Арало-Сырдарьинская проектная территория), Алма-Атинской (Или-Балхашская проектная территория) и Мангыстауской (Устюртская проектная территория) областях, то есть это песчаные пустыни, речные дельты в пустынных ландшафтах и каменистые пустыни. Он осуществляется по трем направлениям — сохранение самого биоразнообразия, реализация принципов ландшафтного планирования и механизмов по устойчивому использованию экосистем и работа с местным населением.

Дельта Или

Бюджет «Большого пустынного проекта» от Глобального экономического фонда составляет около 4 млн долларов. Софинансирование правительства Казахстана — около 29 млн долларов. Проект рассчитан на 5 лет и завершится в конце 2018 года.

При его начале на территории 20 млн га были составлены схемы функционального зонирования, то есть карты территорий с разным типом рекомендуемого хозяйственного использования. Также для местных жителей были разработаны 34 проекта по кормопроизводству, откормочному животноводству, лесному и рыбному хозяйствам, рекультивации земель и так далее.

Результаты проекта следующие:

восстановлено и устойчиво управляются более 50 тыс. га деградированных пастбищ. В отдаленных сельских регионах внедрены 15 альтернативных источников энергии. Повышен уровень знаний 300 фермеров и землепользователей. На 16 отгонных участках восстановлено восемь колодцев и создано восемь водопойных пунктов, обеспечены водой 5 тыс. голов скота;

обеспечено сохранение 1700 га реликтовых туранговых (тополь сизый) лесов в дельте реки Или;

создана база для ежегодного выращивания 2500 га саксауловых лесов в Приаралье;

на 3 га песков вблизи поселков остановлены процессы опустынивания, более 5 тыс. жителей улучшили свои условия проживания;

создано 200 га высокопродуктивных кормовых угодий, где в два раза повышена их производительность и на 60% сэкономлено потребление поливной воды;

создана основа для получения до 10 млн штук сеголеток карповых видов рыб, восстановлен юридический статус восьми водных каналов в Аральском районе Кзыл-Ординской области, проведена постановка их на баланс местных органов власти.

Кроме того ПРООН запустил доступный портал космического мониторинга деградации и опустынивания земель, который позволяет в режиме онлайн следить за любыми изменениями состояния экосистем. На данном сайте можно осмотреть территории проекта и получить следующие данные по местным экосистемам:

количество и состояние водных объектов

засоленность почвогрунтов

подвижные пески

проективное покрытие — или степень того, насколько ландшафт зарос растительностью

наличие и площадь такыров и соровых солончаков

антропогенное влияние — дороги, населенные пункты, карьеры, каналы, орошаемые площади

несколько десятков природных показателей по данным NASA

В целом, геопортал соединяет в себе как космические снимки, так и результаты многочисленных полевых исследований.

Дельта Или

Дельта реки Или

Дельта Сырдарьи

Дельта реки Сырдарьи и Малый Арал

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