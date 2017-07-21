Ярославль, 21 июля, 2017, 17:01 — ИА Регнум. 21 июля в Ярославле на Красной площади состоялся митинг против действий региональных властей в сфере ЖКХ — внедрение единого расчетного центра по сбору коммунальных платежей («ЯрОблЕИРЦ») и объединения водоканалов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в Ярославле

В митинге, организованном ярославским отделением КПРФ, приняло участие около 30 человек. Активисты также собирали подписи под письмом с требованием прекратить внедрение услуг «ЯрОблЕИРЦ».

«Десятки тысяч людей получили завышенные счета за воду и канализацию в июле в Ярославле. Такая же ситуация в Рыбинске и Переславле. Над ярославцами проводят бессовестный эксперимент, люди негодуют. Мы требуем остановить его», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.