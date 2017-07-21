Москва, 21 июля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что «просто нелепо» прятаться за псевдонимом, если ты делаешь «что-то достойное, интересное». Он также сообщил, что не пользуется псевдонимами, но во время работы в разведке у него был псевдоним «Платов». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава государства в программе «Недетский разговор с Владимиром Путиным».

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус»

Президент подчеркнул, что все аккаунты, которые якобы созданы от его имени — а их около 5 тыс. — не принадлежат ему.

«То, что там пишут от моего имени, — это не я», — заверил президент.

Отвечая на вопрос о том, какой псевдоним он бы выбрал, Путин заявил, что «сейчас пользоваться псевдонимом нелепо», и «никакого ника выбирать не стал бы».

«Я начинал свою работу в органах внешней разведки. И тогда пользовался в силу необходимости технологической псевдонимами. Но сейчас для меня пользоваться псевдонимами просто нелепо. Никакого ника я бы себе, конечно, выбирать не стал — просто был под своим собственным именем. Кстати, на мой взгляд, это было бы нормально для всех. А чего прятаться за какими-то псевдонимами? У меня в разведшколе, когда учился, был псевдоним «Платов». У всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определенный уровень конспирации. Но здесь зачем, чего прятаться? Мне кажется, здесь все наоборот: если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он должен гордиться, — наоборот, надо сказать, кому это принадлежит. Зачем прятаться под псевдонимами?» — сказал в частности президент.