Панама, 21 июля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. После года работы «Комиссия 20 декабря 1989» провела свое третье открытое заседание, чтобы предоставить информацию о прогрессе в деле опознания и идентификации жертв событий, которые имели место во время военного вторжения США в Панаму, сообщает канал HispanTV.

БТР M113 Сухопутных войск США в Панаме. 21 декабря 1989 года

Почти 28 лет спустя панамцы не знают точное число погибших гражданских лиц и комбатантов во время нападения США, однако родственники жертв, объединившиеся в группы и организации, прилагают бесчисленные усилия, чтобы выявить надежные данные о количестве погибших.

Комиссия, проводя работу по уточнению всех случаев нарушения прав человека, числа погибших и пропавших без вести во время вторжения, также требует от правительства, чтобы 20 декабря в Панаме официально было признано днем национального траура. Между тем этого жеста избегали все правительства так называемой демократической эпохи.

До настоящего времени Комиссия рассмотрела 44 доклада Избирательного Трибунала и документ по захоронению 124 идентифицированных тел, кроме того Комиссия совместно с Верховным судом проводит анализ 130 актов смерти того времени, выделенных в общей сложности из 6788 актов.

Напомним, вторжение США в Панаму, военная операция под кодовым названием «Правое дело», началось 20 декабря 1989 года. Официально США объяснили данное вторжение защитой жизни 35 тыс. американских граждан и «восстановлением демократии» в Панаме. Реальной целью было свержение правительства Панамы во главе с диктатором Мануэлем Норьегой.

Военная операция вооруженных сил США сопровождалась активным применением методик «психологической войны» с привлечением подразделений психологических операций.

В ходе военной операции потери США составили 23 военнослужащих убитыми и 330 ранеными. По официальным данным США, опубликованным в октябре 1990 года, в ходе вторжения погибли 515 граждан Панамы (51 военнослужащий вооружённых сил Панамы, 202 гражданских лица, личности остальных погибших не были установлены). По данным панамского правительства, в ходе вторжения погибли 570 панамцев.