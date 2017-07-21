Ярославль, 21 июля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Ярославское региональное отделение партии «Единая Россия» получило 65 млн рублей на губернаторскую кампанию и выборы в муниципалитет Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий.

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Всего из общепартийного бюджета выделены средства на выполнение предвыборных стратегий партии на выборах парламентов и губернаторов в объеме 600 млн рублей.

Как рассказал изданию «Коммерсантъ» секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, партия, в отличие от прежних региональных выборов, прибегла не к точечным финансовым вливаниям, а к системному увеличению финансирования региональных отделений из федерального партийного бюджета. Деньги получили все регионы, где проходят выборы губернаторов, парламентов, горсоветов в административных центрах. В среднем партия направила по 10−20 млн руб. на счета региональных отделений, а те, в свою очередь, — в избирательные фонды.

Источник в партии пояснил, что значительные вливания понадобились в тех регионах, где есть имиджевые потери и проседание рейтинга.

Средства идут на обеспечение предвыборных стратегий кампании, которые региональные единороссы в июне защитили перед руководством, они предполагают определенный набор агитационной продукции, баннеров и агитаторов.