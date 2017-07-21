Москва, 21 июля, 2017, 15:37 — ИА Регнум. «Согласно закону «Об образовании в РФ», образовательные организации самостоятельно определяют свой календарный график, в то же время в России существует ставший уже традицией День знаний — 1 сентября, и мы не планируем сдвигать эту традицию», — сказал источник.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

При этом в пресс-службе добавили, что в министерство образования и науки РФ подобных инициатив на настоящий момент не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что начало учебного года в школах, вузах и детских садах стоит перенести на месяц — до 1 октября.

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