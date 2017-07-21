Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус»

16:00 Президент РФ Владимир Путин отвечает сегодня, 21 июля на вопросы воспитанников образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи (Краснодарский край). Прямая трансляция разговора главы государства со школьниками началась в 16:00 на канале НТВ.

16:07 В студии — воспитанники образовательного центра для одаренных детей «Сириус». Каждый хочет задать вопрос президенту. Лес рук — когда прозвучал вопрос ведущего: кто хочет задать вопрос Владимиру Путину.

16:14 Президент вошел в студию. Предложил участникам приурочить встречу к концу учебного года.

16:16 Путин рассказывает об истории возникновения центра «Сириус».

16:18 Проект «Сириус» придуман не зря, он удается, заявил президент. «Это ваша заслуга!» — сказал он детям.

16:20 Владимир Путин сообщил, что он придумал название проекта «Сириус»: «Это самая яркая звезда на небе».

16:20 Президент отметил, говоря об истории возникновения центра «Сириус», «что мы всегда гордились и весь мир всегда восхищался нашими музыкантами, балетом». Он напомнил, что у нас есть специализированные заведения, созданные еще в советское время. По его словам, это то, что нам нужно не только сейчас, а будет нужно в ближайшем и более отдаленном будущем. Поэтому Путин постепенно пришел к выводу о необходимости такого комплексного центра.

16:22 Президенту задали вопрос о том, пользуется ли он соцсетями. «У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до инстаграма. Думаю, как бы мне быстрее до койки доползти», — сказал Путин. Однако, добавил он, сотрудники аппарата активно используют интернет.

16:25 Молодой человек Артём спросил, пользуется ли Путин соцсетями. «У меня рабочий день заканчивается так поздно, что мне не до Инстаграма, мне бы до постели добраться», — сказал Владимир Путин. Он пояснил, что сам не имеет никакого отношения к множеству аккаунтов, которые зарегистрированы в соцсети под никами, похожими на его имя. При этом сотрудники администрации президента, разумеется, активно используют соцсети в своей работе. Отвечая на вопрос ведущей, под каким ником бы он зарегистрировался в соцсети, если бы пользовался, Путин рассказал, что, работая в разведке, пользовался псевдонимом «Платов». Но сейчас, если бы пришлось регистрироваться в соцсети, никакие псевдонимы ему бы не понадобились.

16:29 Была возможность Конституцию поменять. Путин этого не сделал. Будет ли участвовать в выборах президента, пока не решил. До избирательной кампании время ещё есть.

16:30 «Сириус» Путин придумал для того, чтобы дети, которые сюда приезжают, могли бы заниматься и другими видами деятельности. Здесь разносторонние дети.

16:32 Иван спросил у президента, хотелось бы ему снять тяжелый груз президентства хотя бы на один день, и чем бы он тогда хотел заняться. Владимир Путин сказал, что считает себя обычным человеком, но признал, что в силу специфики его работу обычной не назовешь. Однако он подчеркнул, что живет нормальной, обычной жизнью. «Я выстраиваю график своей работы таким образом, чтобы у меня находилось время на творческое развитие, музыку послушать, спортом позаниматься, с друзьями пообщаться», — пояснил президент. По его словам, он специально выделяет на это время и привык «так жить еще до того, как стал президентом».

16:32 Дети поинтересовались, что хотел бы выбрать для себя Путин — науку, искусство или спорт. «Я уже выбрал политику», — ответил президент РФ.

16:34 Наталья из Великого Новгорода спросила президента: «Как ребятам из регионов попасть в ведущие художественные вузы страны»? Если человек хочет добиться какой-то цели и знает, что в конкретном вузе есть какие-то требования, то надо их выполнить, ответил президент. «Надо проявить талант, настойчивость», — сказал Владимир Путин и пообещал поддержку региональным художественным школам. Путин также оценил работу деятелей искусства. «Мы знаем, что такое быть классным музыкантом или артистом балета, — эта такая пахота с утра до ночи! Я когда смотрю на некоторых своих друзей-музыкантов, высокого международного уровня — они же пашут по 12—15 часов в день! У них же, если они на струнных музыкальных инструментах играют, чуть ли не до крови мозоли», — сказал Путин.

16:35 «Если у вас есть свободное время, чем вы любите заниматься, занимаетесь ли творчеством и каким?» «Времени мало, график временной. Я специально отвожу время на спорт, на то, чтобы музыку послушать, на встречи с друзьями. Чем больше делаешь, тем больше успеваешь, нельзя себя жалеть», — считает Путин.

16:39 Если человек очень талантлив — его заметят все равно, считает Владимир Путин.

16:40 Отвечая на вопрос о трех главных ценностях, Владимир Путин назвал, прежде всего, саму жизнь, любовь и свободу. «По каждой из этих позиций трактаты можно написать. Они уже и написаны. Можно говорить о том, что такое жизнь, долго рассуждать о том, что такое любовь — к женщине, родителям, родине, что такое свобода — где начинается и где заканчивается, как сопоставлять свою свободу со свободой других», — сказал президент.

16:45 Отвечая на вопрос молодого человека, занимающегося хоккеем, о том, бывает ли президент РФ агрессивным, Владимир Путин ответил, что агрессия заложена в человеке с доисторических времен — с «животного и полуживотного состояния». «Но чем умнее человек, чем интеллигентнее, чем образованнее, тем у него меньше агрессии. И способности ее подавлять», — сказал Владимир Путин. Он пояснил, что и у него возникают стрессовые ситуации. «Мне многое не нравится. Но я научился себя сдерживать. И не знаю, как это смотрится со стороны, я считаю, что мне это удается», — сказал Путин. Глава государства пояснил, что это является большим преимуществом в отношениях с людьми, особенно с теми, кто эти эмоции сдерживать не может. «Я очень сержусь, когда не могу сдержать срывы. Проявление агрессии — это проявление слабости», — заключил Путин, добавив, что человек ведет себя агрессивно, когда нет других аргументов.

16:51 Владимира Путина спросила девушка, представившаяся жительницей Кемеровской области, как он относится к ЕГЭ. По ее словам, вся учеба заточена под ЕГЭ. Дети перестают понимать, что происходит. Теряется интерес к физике. Как нужно менять систему преподавания, чтобы интерес людей не пропадал? «Глобальные изменения происходят всегда, но с разной скоростью, — сказал он. — В наше время скорость увеличилась, и это связано с накоплением знаний. Мы на пороге скачка находимся. Физика очень нужна, а значит, нужно вносить изменения в систему преподавания. Не отвечу сразу, что нужно сделать, чтобы изменить преподавание по отдельным предметам. Не могут подменять собой мнение экспертов. У нас есть хорошие примеры преподавания науки. Пример — Жорес Алферов. Молодые люди защищаются — и кандидаты, и доктора. И это не единственный пример. Что касается ЕГЭ: он не задумывался как система начетничества. Здесь нужно многое поменять. Но ЕГЭ не напрямую связан с формальным отношением к предмету. У нас проводится большое количество олимпиад, и победители могут поступить в вузы без всяких экзаменов. ЕГЭ сам по себе не несет такого негатива, о котором все говорят. Но проблемы есть. Есть и плюсы в этом ЕГЭ. В крупнейшие ведущие вузы страны до того, как он заработал в полном объеме, ребята с периферии попадали в небольшом объеме. ЕГЭ же существенно расширил возможности и географию студентов».

16:52 Владимир Путин не знает, выиграет ли сборная России чемпионат мира по футболу. «Но я очень на это надеюсь», — пояснил президент, отвечая на вопрос воспитанника школы «Сириус».

16:56 Девушка Алла спросила про известный эпизод, когда в День памяти и скорби 22 июня Владимир Путин возлагал цветы у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. И в это время пошел сильный дождь, но президент не воспользовался зонтом, отдавая дань памяти павшим воинам. «Во-первых, дождь пошел неожиданно. Есть такое свойство у дождя. Второе, я не считаю, что те, кто стоял под зонтом, что-то нарушили, особенно женщины», — сказал Путин. «Война — это не только кровь, смерть и ужасы, это огромный труд, тяжелейшая работа. Войска находятся в поле и днем и ночью, и летом и зимой, и в снег и в дождь. Солдаты не могут пойти домой отдохнуть. Они там живут и там погибают», — сказал президент. «Поэтому мне и в голову не пришло встать под зонт в эту минуту. Не сахарный, не растаю», — добавил Путин.

17:01 Вопрос о фильме Оливера Стоуна. «Мне больше всего в этом фильме понравился сам Оливер Стоун. Он неординарный человек». «Как был съёмочный процесс, затрудняюсь сказать, потому что всё было спорадически»… «Раз, два, три, пять — даже не помню, сколько мы с ними встречались». Путин признался, что до конца фильм так и не досмотрел. В самолёте начал, но уснул. Полторы серии просмотрел. Но обещает досмотреть до конца. При этом он уверен, что фильм сделан объективно.

17:02 Алиса спросила у президента о событии в его жизни, которое оказало на него наибольшее влияние. «Ты поставила меня в какое-то сложное положение, — сначала сказал Владимир Путин, а потом дал «взрослый ответ»: — Наверное, развал Советского Союза».

17:02 В июле сборная России по математике отправилась в Рио-де-Жанейро на международную олимпиаду. Представитель сборной по видеосвязи задал главе государства вопрос о поощрении своих наставников: будут ли педагоги, подготовившие медалиста международного турнира, награждены, к примеру, званием заслуженного учителя России? «У нас существует целая система поощрения и тренеров, и педагогов», — напомнил Путин. По его словам, наставники, которые успешно готовят ребят к крупным мероприятиям, заслуживают наград. Если же по каким-то причинам награды до педагогов не доходят — это явное упущение, которое должно быть исправлено. Путин добавил при этом, что российские школьники регулярно занимают призовые места на соревнованиях в разных странах.

17:04 Светлана из Санкт-Петербурга: Когда начнется реставрация старой сцены Мариинки? Время идет, а реставрации так и нет. «Не знаю, нужно поговорить с Гергиевым. Не думаю, что проблема в деньгах или между архитектурными ведомствами. Когда строили новое здание, было много споров. В конечном итоге решение было принято. Это, на мой взгляд, один из лучших театров мира. По поводу старой сцены — сложностей и споров нет. Может, кто-то не готов пока, может, репертуар так выстроен. Уточню, но проблем не будет. Там другая проблема — нужно жилье для артистов», — сказал Путин.

17:05 Пианистка Ева поинтересовалась у президента, возможно ли ввести для учеников музыкальных образовательных учреждений возможность сдавать на ЕГЭ профильный экзамен (например, музыкальную литературу, сольфеджио) вместо экзаменов по выбору? Владимир Путин заметил, что это все-таки вопрос к экспертам. Но добавил, что хотя он «мало просвещенный в этой сфере», но считает введение музыкального экзамена возможным. При этом он уверен, «что будут какие-то возражения», поскольку каждый человек, получая документ об образовании, «должен обладать определенным набором знаний, должен быть разносторонне развитым человеком». В итоге Путин пообещал поговорить об этой идее с коллегами.

17:10 Мария спросила Владимира Путина о том, как он учился в школе. «Учился нормально, ничего выдающегося не совершал», — сказал президент. В то же время, отметил Владимир Путин, самое важное — как можно скорее определиться, понять, чего хочешь к жизни, как идти к цели и встретить людей, которые тебя поддержат. «У меня такие люди были», — сказал президент. Он рассказал, что после восьмого класса поступил в школу с уклоном в естественные науки, а затем понял, что хочет учиться в университете на юрфаке, и основное внимание пришлось уделять гуманитарным наукам. «Я благодарен своим учителям, которые поняли, поддержали меня, подсказали, что делать», — поделился Владимир Путин.

17:13 Президент РФ Владимир Путин заявил о выделении дополнительных 50 млрд рублей на систему грантов в ближайшие несколько лет. По его словам, с 2010 года в России действует программа грантовой поддержки. По ней для молодых ученых есть несколько вариантов поддержки, в 2017 году на нее было выделено 3 млрд рублей.

17:18 Владимира Путина спросили, как ученым-детям получать разрешение на патент? «У нас с 14 лет человек может исполнять работу по найму при необходимости соблюдения многих моментов, — ответил президент. — Что касается предпринимательской деятельности. Молодой человек в 14 лет еще недееспособен. А что если он возьмет кредит, то кто будет отвечать перед кредитором?»

17:18 «Сейчас много молодых ребят могут заниматься предпринимательством, могут изобретать. Нужна система, которая гарантировала бы права человека. Я уже думал над этим и поручу администрации. Если человек изобрел что-то, то какая разница, в каком возрасте?»

17:20 Путина втянули в «Свою игру». Президент выбрал «Кота в мешке».

17:22 Путин: Отношение России к криптовалютам настороженное, потому что ничего не отрегулировано в этой сфере

17:30 У Владимира Путина спросили про перспективы колонизации Марса. «Марс — удивительная и интересная планета. Там когда-то была атмосфера, но сейчас ее фактически нет. Там были океаны, которых сейчас тоже нет. Но в атмосфере Марса есть метан. А он, как известно, быстро исчезает. И если его обнаружили — значит, там идут какие-то процессы, возможно, гниение. Там что-то происходит под поверхностью Марса, говорят ученые. Это интересно, как и всё, что происходит на планетах Солнечной системы», — сказал Путин. «На Венере, наоборот, атмосфера уплотнилась, там плюс 700 градусов, там происходит то, что мы называем парниковым эффектом, которого мы так боимся, — продолжил президент. — Очень важно и интересно понять, какие процессы там происходят». «Мы принимаем участие вместе с европейскими коллегами в исследовании Марса. В 2020 году планируем предпринять попытку отправить на Марс посадочный модуль. Надеемся, мы сделаем это хорошо. Движение спутников Марса и высадка туда аппаратов — следующее направление», — пообещал президент России.

17:32 41,7% хотят работать с 14 лет — результаты опроса во «ВКонтакте». Путин: Закон не запрещает работу с 14 лет. По найму. Но можно заниматься и другими видами деятельности.

17:34 У президента спросили, есть ли у него политический преемник и какой. «Хочу вам сразу сказать: общая международная практика заключается в том, что если лидер партии, страны, государства уходит, то не всегда, но как правило, он обществу кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на конкретного человека… Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией Российской Федерации», — заявил Владимир Путин.

17:35 Путину предложили поиграть в «Свою игру» — выбрать вопрос из предложенных категорий. Президент выбрал «кота в мешке» — вопрос-сюрприз. Автор вопроса поинтересовался, бывает ли так, что главе государства хочется купить сосиску в тесте или прогуляться по улицам без охраны, то есть вести себя, как обычный человек. «Сосиску в тесте не хочу», — ответил Путин. «А если выйду разгуливать — движение остановится», — пошутил он. Президент добавил, что, безусловно, старается общаться, побольше разговаривать с людьми. Говоря же о любимом блюде, Путин рассказал забавную историю . Когда он приступил в работе в Кремле, его спросили о гастрономических предпочтениях — желает ли он какое-то конкретное блюдо? Путин ответил, что особенных пристрастий нет, но хотелось бы попробовать гребешки. На вкус приготовленные гребешки были необычными, но вкусными. Позже главе государства пояснили, что для этого пришлось зарезать много кур. «Они решили, что это куриные, а не морские гребешки. Народ у нас простой», — пошутил он.

17:38 Дети представили мини-спутник весом 1 кг, который может собрать информацию о том, на каких орбитах и какие заряженные частицы находятся, и попросили помощи с его запуском. Путин пообещал переговорить с Роскосмосом по поводу бесплатного запуска этого спутника, но предупредил, что его создателям придется для этого выиграть соответствующий конкурс.

17:40 Президенту показали «чёрный чемоданчик» с карточками, на которых записаны вопросы. Молодой человек Кирилл вытянул президенту «билет» с вопросом: «Как вы относитесь к тем, кто косИт от армии?» «КОсит», — поправил Путин под смех зала. «Хороший вопрос», — сказал президент под аплодисменты. По словам Владимира Путина, защита соплеменников была очень важным занятием для мужчины ещё в древности. И сегодня, по его словам, когда мы говорим о защитниках Родины — мы подразумеваем, что они готовы пожертвовать собой ради своих соотечественников. И уклонение от исполнения мужчиной своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения. «Я отношусь к тем людям, которые косят от армии, в высшей степени негативно», — сказал глава государства.

17:48 Маша учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, одновременно на двух специальностях — скрипке и фортепьяно. Она рассказала, что на скрипке она учится за счет бюджета, а вот чтобы получить диплом и по фортепьяно — приходится полностью платить за все предметы, хотя почти все они, кроме специальности, совпадают с первым направлением. Маша спросила, можно ли разрешить одновременно учиться на нескольких инструментах, оплачивая только те предметы, которые не совпадают. «Я думаю, что ваш случай эксклюзивный, не массовый, и исключение точно можно сделать. Мы это сделаем», — обещал президент.

17:51 Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, какие неразгаданные тайны истории хотел бы разгадать, заявил, что хотел бы понять, как происходило формирование Солнечной системы. «Какой истории? Мироздания, создания Вселенной и Солнечной системы — очень хотелось бы ее разгадать и понять, что лежит в основе формирования Солнечной системы», — сказал Путин. Он рассказал, что несколько лет назад пригласил ученых из Академии наук прочитать лекции членам Совбеза РФ. Коллегам из Совета безопасности «не хотелось терять время», но потом все увлеклись беседами. Когда разговор зашел о теории Большого взрыва, Путин спросил, действительно ли могло так быть, а если так было, то откуда взялась первоначальная масса. «А это не к нам, это к батюшке. Мы пока ответа не знаем», — ответил Путину академик.

17:52 Отвечая на вопрос, какие неразгаданные тайны истории хотел бы разгадать, Путин сказал, что если касаться истории человечества, то важно, как происходили смены эпох, как от каждого уклада человечество переходило к другому укладу — рабовладение, феодализм, капитализм. «Вот туда бы углубиться и посмотреть на смену эпох», — пояснил Путин.

17:53 Что касается России, то интерес для главы государства представляет то, как Россия выходила их критических ситуаций. «Как она туда попадала — в смутные времена, и каковы были внутренние силы, которые вытаскивали страну», — пояснил Путин. Говоря о Смутном времени, Путин сказал, что интересно, как происходила консолидация народов и этносов на территории нашей страны, как они взаимодействовали между собой. «Интересно туда забраться и посмотреть». — заключил российский лидер.

17:54 Владимира Путина спросила девушка Ирина: «Что государство готово поддерживать? На какие уступки в сфере экологии оно готово пойти?» «У нас этот год объявлен Годом экологии, — напомнил президент. — Призываю общество обратить внимание на угрозы, которые ставятся перед обществом. Есть такая прикладная вещь, связанная с новыми технологиями. Мы хотим, чтобы компании переходили на признанные в мире стандарты экологии. Решение уже принято. Все наши компании будут переходить на современные технологии». Это первое направление.

17:55 «Другое направление — это свалки, которые по всей стране. Здесь должна быть переработка твердых бытовых отходов, которой пока не достаточно. Здесь целая большая программа».

17:59 Успех для меня — это возможность воспользоваться результатами решения какой-то задачи, заявил Владимир Путин. По его словам, «надо не только решить задачу, но и уметь воспользоваться результатами решения — или дать возможность воспользоваться ими другим».

18:02 Молодой человек по имени Михаил спросил президента, какие отношения с родителями у него были в подростковом возрасте и чьим советам он следовал. Путин ответил, что в разное время это происходило по-разному. Он подчеркнул, что родители, как правило, всегда стремятся предложить детям самое лучшее и от всего сердца, и об этом никогда нельзя забывать. Вместе с тем у человека должен быть собственный выбор, отметил Путин. Он посоветовал школьникам, когда они в будущем сами станут родителями, не навязывать свою волю детям, но стараться направлять их интересы, приоритеты в нужное русло. «Это тонкая вещь, талант надо иметь педагогический, не все им обладают», — отметил он.

18:03 Отвечая на вопрос о допустимости цензуры в интернете, Владимир Путин подчеркнул, что в России цензуры нет. «В советское время она была, специальные люди, цензоры, зарплату получали за это», — напомнил президент. Он вновь повторил, что считает свободу одной из фундаментальных ценностей. «Но она заканчивается там, где мы сталкиваемся со свободой другого», — сказал Путин. По его словам, в интернете должно быть разрешено всё, что не запрещено законом. «Терроризм, наркотики, «группы смерти» — мы что, должны предоставить им право заниматься преступной деятельностью в интернете?» — задал риторический вопрос президент. В интернете должны действовать те же законы, что и в реальной жизни, уверен президент.

18:04 У президента спросили, на что он готов пойти ради достижения цели. Владимир Путин назвал этот вопрос «глубоким». "Это глубокий вопрос. Мы знаем, многие из нас знают такую формулу: цель оправдывает средства. То есть, если цель высокая и благородная, то не важно, какие методы и средства вы используете для её достижения. Категорически не согласен! Потому что если для достижения своей цели вы используете омерзительные средства, то этим самым вы разрушаете саму цель, ради которой живете. Цель далеко не всегда оправдывает средства», — сказал он.

18:06 Продолжается «Своя игра», Владимир Путин выбрал вопрос номер 2 в категории «ЗОЖизнь». «Какой любимый приём из восточных единоборств и почему?» — такой вопрос. «Бросок через спину, передняя подножка», — ответил президент.

18:09 Еще один вопрос из «Своей игры» — №1 из категории «Кот в мешке». Девочка Маша спросила президента, баловался ли он, когда был маленьким, «бесился» ли в детстве? «Конечно, постоянно. Чего и тебе желаю», — ответил Владимир Путин.

18:11 Президент РФ подтягивался, уже когда стал главой государства, 15−17 раз. Потом из-за травмы он перестал это делать. Путин похвалил молодого человека из Чувашии, задавшего вопрос о том, сколько раз может подтянуться президент РФ. Сам юноша может подтянуться 25 раз. «Ваня подтягивается больше, чем президент», — сказал Путин. «Есть хорошее правило: если вы с уважением к человеку относитесь, вы должны признать, что он лучше в чем-то, чем вы», — пояснил свои слова об Иване глава государства.

18:13 Вопрос про предпочтения в музыке. Популярная классическая музыка. Европейские композиторы, может, в первую очередь — Моцарт. Из наших — Рахманинов. Лист. Шуберт в обработке Листа. Чайковский, Стравинский. «Мне трудно понять такого автора, как Шнитке. Только хорошо подготовленный слушатель может понять всю глубину его произведений. Я пока до этого не дорос», — сказал президент.

18:14 Владимир Путин ответил на вопрос о биотехнологиях: «Я уже упоминал о том, что у нас есть поддержка мегагрантами, в том числе связанные с биотехнологиями. У нас существует целое управление в администрации президента, которое занимается поддержкой науки. Академик Тамм когда-то говорил, что если ХХ век — это век физики, то ХХI — век биологии».

18:18 Глава государства рассказал, что с родителями у него были добрые отношения. При этом свой путь он старался выбирать самостоятельно. К примеру, родители не одобрили намерение Владимира Путина поступать в выбранный им университет, однако он смог их убедить в своей правоте. Кроме того, Путин прислушивался с своим учителям и тренерам. «Нельзя пренебрегать мнением других людей, но в конечном итоге все-таки вы сами должны для себя сделать выбор, даже если этот выбор будет сопряжен с трудностями или ошибками. Через это нужно пройти», — отметил президент.

18:20 Президенту предложили сфотографироваться с синхронной командой по фигурному катанию на катке «Сириуса». "Вы хотите, чтобы я на вашем фоне выглядел так себе — как утка на льду», — сказал Путин, но согласился. Он рассказал, что впервые встал на коньки 5 лет назад. Глава государства выразил уверенность, что синхронное катание на коньках включат в число олимпийских видов спорта

18:23 Молодой человек из Ельца спросил у президента, какие проблемы сельского хозяйства он считает самыми важными в России. «Нам нужен свой семенной материал, нужна своя начальная база. Несмотря на определенные успехи в сельском хозяйстве, мы продолжаем зависеть от завоза племенного скота, от покупки иностранных семян — так что, это самая главная проблема и для животноводства, и для растениеводства», — ответил Владимир Путин.

18:25 Анастасия: «Как развивать страну в будущем, если количество бюджетных мест сокращается, а плата за обучение увеличивается»? Количество бюджетных мест не сокращается, а увеличивается, заверил девушку президент.

18:26 Сиротина Анастасия из Нового Уренгоя спросила у президента о трудоустройстве молодых специалистов. «Может ли правительство ввести налоговую льготу для тех компаний, которые будут иметь в своём штате молодых специалистов?» «Если мы каждую такую проблему будем решать с помощью налоговых льгот — мы растащим бюджет. Но решать её нужно, есть целый ряд программ», — ответил президент.

18:28 Шестнадцатилетняя Марина спросила главу государства об отношении к политической конкуренции в России и к «некоторым оппозиционным личностям». Путин в ответ пояснил, что сейчас процедура регистрации политических партий в России значительно упрощена, что привело к появлению десятков партий. Их ценность, по словам президента, в генерации разных идей и критике действующей власти. «Но нельзя спекулировать на проблемах, нужно предлагать свои решения», — пояснил Путин. В качестве примера он привел Украину, где на фоне призывов к борьбе с коррупцией произошел государственный переворот. «И что? Коррупции стало еще больше. Украина захлебывается в коррупции. Мало только кричать держи вора, надо самому не воровать», — сказал глава государства и добавил, что политические деятели должны предлагать смелые прорывные решения для движения страны вперед.

18:29 Егор из Калининграда заявил, что «в данный момент Россия находится в черном списке с отрицательным естественным приростом». «Когда мы уже выберемся из этого отрицательного страшного списка?» — спросил он, ссылаясь на информацию, полученную на уроках географии. «Мы не находимся в списке с отрицательным приростом населения. Наоборот», — заверил его Владимир Путин, добавив, что ситуация изменилась два года назад. «Мы на протяжении нескольких предыдущих лет осуществляли целый ряд программ, связанных с поддержкой материнства и детства. И это, наряду с определёнными, недостаточными пока, но все-таки заметными изменениями в области здравоохранения, привело к увеличению продолжительности жизни, существенному снижению младенческой смертности и почти к нулю свело материнскую смертность. Мы вышли из этого негативного пике. У нас второй год подряд наблюдается естественный прирост населения», — заявил Путин.

18:31 Отвечая на вопрос молодого человека из города Задонск (Липецкая область) о финансировании школьных кружков, Путин ответил, что проблема финансирования внеклассной подготовки — это уровень финансирования муниципалитетов и регионов. И проблемы там есть. Он пообещал напомнить губернатору области об этом.

18:31 Президент обещал разобраться в проблеме, которую поднял Егор из Сочи. Он рассказал, что с этого года победителям и призерам предметных олимпиад из регионов прекратили выплачивать премии, при этом москвичам — даже подняли, и спросил, почему такая несправедливость. Владимир Путин отметил, что такое даже сложно себе представить. «В первый раз об этом слышу, разберусь. Сложно представить это. Я выясню обязательно. Может, это те премии, которые выплачивают регионы? Я разберусь», — пообещал глава государства.

18:36 Владимира Путина спросил юноша Роберт, будут ли проводиться на базе «Сириуса» спортивные сборы по карате? «У нас 13 направлений, в том числе три основные по подготовке — хоккей, фигурное катание и шахматы. Мы пока не планируем расширять этот список, — сказал он. — Мы должны здесь создать такие направления, чтобы у нас была сосредоточена компетенция, признанная во всем мире. У нас много олимпийских видов спорта. И это не значит, что мы не должны заниматься карате. Будем его поддерживать».

18:37 В конце встречи с воспитанниками школы одаренных детей президент РФ сфотографировался с юным Виталием, который мечтал увидеть главу государства. Путин рассказал, что его собственные мечты постоянно меняются и он рад тому, что эти мечты есть. «Главное, чтобы у всех вас была мечта!» — пожелал он участникам встречи

18:40 Девочка из Фрязино спросила, планируется ли увеличить количество различных олимпиад и конкурсов для талантливых школьников, чтобы расширить их возможности для последующего поступления в вузы и реализации своих планов и проектов. Владимир Путин согласился с этим предложением.

18:40 Алена из Москвы задала Путину «чисто человеческий» вопрос: какой момент его жизни был самым счастливым и необычным. Хватает ли времени у президента на такие моменты сейчас, спросила девушка. Глава государства назвал такой вопрос довольно сложным. Он пояснил, что самые счастливые моменты связаны с какими-то достижениями, победами, преодолением себя. Такие события формируют характер, добавил он. Одно из таких впечатлений — довольно рядовое соревнование, во время которого удалось поверить в себя, в свои силы, поделился Путин.

18:45 Путин отмечает: за время его президентства выросли реальные доходы населения. Кроме того, существенно преобразилась армия. «Фактически развалились Вооружённые силы. К 1999 году», — отметил глава государства. А сейчас у нас эффективная и компактная армия.

18:46 Ксения из Улан-Удэ спросила, решаются ли проблемы озера Байкал. «Там много проблем, и с закрытием ЦБК все проблемы, конечно, не решены. Это очень чувствительная сфера. Главная проблема — сельхозпредприятия, которые работают у берегов. Все стоки попадают в озеро», — пояснил Владимир Путин. Он подчеркнул, что проблемы озера «известны» и «соответствующие структуры на уровне правительства региона думают и предлагают различные решения». «Мы не оставим это так без внимания дальше», — заявил Владимир Путин.

18:49 У Владимира Путина спросили, что его подвигло стать президентом. «Я не планировал стать президентом. Меня ничего к этому не подвигало», — сказал Путин. Он рассказал, что первый президент России Борис Ельцин однажды пригласил его к себе и сказал, что хочет предложить его кандидатуру на должность председателя правительства России. «Я ему прямо тут же ответил: «Борис Николаевич, я к этому не готов. Для этого нужно полностью изменить свою судьбу». Он подумал, наступила пауза, и потом он сказал, что мы еще к этому вернемся», — рассказал Путин, добавив, что впоследствии постепенно всё это «естественным образом подошло к президентской кампании».

18:53 Алёна из подмосковного Серпухова поблагодарила президента за все, что он делает. Девушка — художница, и задала вопросы, которые, по ее словам, волнуют и многих ее коллег. Она рассказала, что для акварельной живописи необходима высококачественная бумага из стопроцентного хлопка, но в России такой бумаги не выпускают — приходится приобретать импортную, по высокой цене. При этом, сказала девушка, в советское время такая бумага выпускалась — и неплохого качества. Второй вопрос был уже про отечественные товары — колонковые кисти, которые в последнее время сильно подорожали. Отвечая на вопрос, почему товары отечественного производства дорожают, Владимир Путин сказал, что факторов несколько, но связано это, прежде всего, с изменением курса валюты. Он отметил, что в ситуации должна разобраться антимонопольная служба, пообещав обратить внимание на проблему главы ФАС Игоря Артемьева. Что касается бумаги, отметил Путин, то сейчас эта отрасль активно развивается, но упор пока — на производство бумаги для типографских целей.

18:53 Отвечая на вопрос об отношении к феминизму, Путин заявил, что в целом движение по защите прав женщин — это правильное и хорошее движение. «Феминизм зародился достаточно давно и как движение по защите прав женщин», — напомнил глава государства. Он пояснил, что Россия постоянно в международных форматах обращается к вопросам по защите прав женщин, например, об образовании девочек. Во многих странах мира девочек не допускают к образованию, это связано с религиозными и традиционными вопросами, пояснил Путин. В России таких проблем нет, сказал глава государства, однако есть другие, связанные с защитой прав женщин. Например, с уровнем зарплаты женщин. При этом Путин напомнил, что такая проблема есть не только в России: в ЕС то же самое — там средний уровень зарплаты у женщин ниже, чем у мужчин. «Поэтому заниматься вопросом этим нужно», — сказал Путин, пояснив, что при этом не нужно сходить с ума. Любая сфера деятельности не должна извращать саму себя, заключил российский лидер.

18:56 Владимира Путина спросили, собирается ли он приехать в президентский лицей в Санкт-Петербурге? «Все хорошее так или иначе связано с президентом , — пошутил Путин. — Дело в том, как у вас организована работа. Я не могу побывать во всех тех заведениях, которые открыты под брендом президента».

18:57 Отвечая на вопрос о зарплатах в вузах, Путин ответил: «Надо поднимать уровень зарплаты во всех сферах. У нас есть программа повышения зарплаты во всех учебных заведениях. Но нужно, чтобы в вузах и в научных учреждениях руководители понимали, что их уровень дохода не должен отличаться в разы от уровня зарплат рядовых сотрудников».

18:57 Владимир Путин ответил на вопрос ученика президентского физико-математического лицея № 239 — ведущей физико-математической школы города Санкт-Петербурга. Тот спросил, побывает ли президент хотя бы раз в президентском лицее. Владимир Путин ответил, что просто не может побывать во всех учебных заведениях, которые ему хотелось бы посетить.

19:00 Владимир Путин пообещал «переговорить» с главой Республики Саха Егором Борисовым о финансировании поездки делегации молодых ученых региона на выставку Intel «Шаг в будущее».

19:00 Юрий поинтересовался у президента, не желает ли он сделать из своего автомобиля «Волга» беспилотник. «Не разобьешь мне «Волгу»?» — уточнил Путин. И добавил: «А что мы будем делать с моей «Волгой» в качестве беспилотника?» Юрий ответил, что сделает так, чтобы она ездила сама. «Куда? Как такси будем использовать? Зарабатывать будем?» — пошутил он, согласившись на предложение усовершенствовать автомобиль. Добавим, что согласно декларации за 2016 год, в собственности президента имеются два раритетных автомобиля «Волга» «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».