Санкт-Петербург, 21 июля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ признал не подлежащей рассмотрению жалобу противников передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом говорится в определении КС РФ от 18 июля 2017 года, опубликованном на сайте суда сегодня, 21 июля.

Убранство Исаакиевского собора

Напомним, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и гражданский активист Павел Шапчиц подали в Конституционный суд РФ жалобу, в которой просили КС рассмотреть конституционность так называемого «закона о реституции» церковного имущества.

Заявители пожаловались на нарушение их конституционных прав частью 3 статьи 9 Федерального закона №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

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По мнению заявителей, положения части 3 статьи 9 закона №327-ФЗ препятствуют обращению граждан в суд за защитой своих прав в связи с осуществлением органами власти «иных действий, нежели принятие решения о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации». Тем самым, считают заявители, положения «закона о реституции» нарушают конституционные права граждан на судебную защиту.

Ранее заявители безуспешно пытались оспорить в судах общей юрисдикции распоряжение Комитета имущественных отношений Смольного от 30 декабря 2016 года, согласно которому музей «Исаакиевский собор» в течение 24 месяцев должен заключить с РПЦ договор о передаче музейных коллекций и выполнить ряд других мероприятий. Суды отказывали принимать жалобу, ссылаясь на «закон о реституции».

Рассмотрев обращение Вишневского и Шапчица, Конституционный суд определил, что нормы федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» не препятствует оспариванию в судебном порядке действий или бездействия, связанных с передачей религиозной организации имущества религиозного назначения, если есть основания предполагать, что права и свободы граждан или объединений граждан были нарушены либо существует реальная угроза их нарушения.

Поэтому жалоба на неконституционность отдельных положений «закона о реституции» не может быть принята Конституционным Судом к рассмотрению.

«Признать жалобу граждан Вишневского Бориса Лазаревича и Шапчица Павла Анатольевича не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения поставленного ими вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного закона «О 12 Конституционном Суде Российской Федерации» итогового решения в виде постановления», — определил КС РФ.

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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

Заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение пока не поступала в Смольный. По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, только после ее получения вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями.