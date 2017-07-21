Екатеринбург, 21 июля, 2017, 14:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Селькоровской горит ангар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Mil.ru Пожаротушение

Изначально площадь огня была порядка 300 кв. метров. Но затем она возросла до 1000 кв. метров.

На тушение огня брошены дополнительные силы. Работают 29 единиц техники и 72 человека.

Также на место ЧП направлен беспилотный летательный аппарат.

Распространению огня способствовала высокая горючая загрузка ангара. Внутри находится склад с продуктами питания.