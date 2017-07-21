Чебоксары, 21 июля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. О происшествии стало известно 20 июля. «Поступило сообщение по обрушению облицовочной кладки фасада с торца жилого дома по ул. Грасиса, д.4 в Чебоксарах», — говорится в сообщении.

Cap.ru Фасад жилого дома обрушился в Чебоксарах

На объект выехал заместитель министра строительства — главный архитектор Чувашской Республики Александр Шевлягин со специалистами государственного строительного надзора. По результатам проверки будет дано экспертное заключение.

Напомним, в ноябре 2016 года в Чебоксарах обрушилось нежилое административное двухэтажное здание по улице Гражданской, 30. В результате происшествия никто не пострадал. Собственнику здания был причинен ущерб на 2,8 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной обрушения здания стало нарушение правил безопасности и невыполнения необходимых работ при строительстве фундамента пристроя. Директора подрядной организации обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба). Подрядной организацией приняты меры по возмещению причиненного ущерба и устранению последствий обрушения стен. Дело направлено в суд.

Напомним, ранее обрушение здания произошло в Чебоксарах в 2012 году: в посёлке Новые Лапсары по ул. Совхозная обрушилась стена общежития. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тогда специалисты зафиксировали локальное сползание и выпад слоя кирпичной кладки торцевой стены третьего и четвертого этажей. В ходе разбирательств выяснилось, что в общежитии самовольно переоборудовали душевые кабины — в результате стена отсырела и обрушилась.