Оренбург, 21 июля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области число местных жителей, пострадавших от нападений животных уменьшилось на 3,76% и составило 2669 случаев против 2773 за аналогичный период 2016 года. Вместе с тем в Роспотребнадзоре отмечают рост числа детей, которые стали жертвами нападений. Если в первом полугодии 2017 года зафиксировано 985 случаев, то в 2016 году их было 965, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

U.S. Air Force Photo by Josh Plueger Бешенный пёс

За первое полугодие 2017 года от укусов дикими животными пострадали 49 человек, в том числе 18 детей (36,73%), против 35 и 13 (37,14%) аналогичного периода 2016 года.

Так, в середине июля в центр детской хирургии доставлен ребенок 2015 года рождения с укушенной раной головы. Как призналась мать мальчика, дошкольник, оставшись без присмотра, зашел во двор соседнего дома, где его покусала собака.

В июне в лечебное учреждение города Орска врачами скорой медицинской помощи с укушенной раной затылка был доставлен четырехлетний ребенок. Ребенка покусала домашняя собака.

30 января из дома поселка Колтубановский в больницу доставлен восьмилетний школьник с укушенными ранами правого и левого предплечья, правой голени. Травмы получены в процессе игры с домашней собакой.

Озвучивая факты нападения на несовершеннолетних, в полиции не устают повторять, чтобы собаководы обеспечивали безопасность детей при контакте с животными. Правоохранители обращают внимание заводчиков собак на необходимость ограничить подход граждан, а особенно детей к животным. При прогулке собак по улице использовать намордник и паводок.

Стоит также отметить, что пострадавшего от укуса собаки есть право обратиться в суд с иском о выплате ему компенсации. Ее размер определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

Также добавим, что за первое полугодие 2017 года в пяти населённых пунктах Оренбургской области зарегистрировано пять случаев заболеваний бешенством среди животных. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество населённых пунктов и число заболеваний животных осталось на прежнем уровне. В контакте с больными животными находились 12 человек, всем контактным назначен курс лечебно-профилактической иммунизации против бешенства.