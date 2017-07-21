Ярославль, 21 июля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Разобранный ларек на проспекте Октября в Ярославле может стоить кресла заместителю мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексею Торопову.

Страница мэрии Ярославля в Facebook Алексей Торопов

Вопрос по ларьку был поднят сегодня на общегородском совещании главой города Владимиром Слепцовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мэр возмутился тем, что почти разобранный ларек имеет непрезентабельный вид и портит своим видом город, кроме того, он может стать причиной аварии.

«На проспекте Октября объект нестационарный стоит прямо на светофоре. Во-первых, он уже разобран, внешний вид у него отвратительный, во-вторых, он стоит без договора, который закончился. Уберите его сегодня же. Я не знаю, какие вы будете применять меры, судебные или еще какие-то. А если человек погибнет? Кто будет отвечать? Я поручения давал уже не один раз», — сказал Владимир Слепцов своему подчиненному.

В ответ на гробовое молчание мэр высказался весьма резко и пообещал задуматься о кадровых мерах к ответственным лицам, то есть к профильному заместителю:

«Вы чего, дети что ли? Вы несете ответственность. Напишите ему предписание (обращение к ГИБДД — ИА REGNUM ). Или представление. Это руководитель, который отвечает за торговлю и в том числе за безопасность торговых объектов. А мы выводы сделаем, нужен ли нам такой руководитель, который боится взять на себя ответственность. Вы не уберете — уберут другие люди. Но мы не допустим, чтобы из-за этой халабуды, которая стоит и не работает, кто-нибудь попал в ДТП. А это случится. Вы же сами выезжали на место, я вам показал. Я хочу вам сказать, что вы последние дни дорабатываете, если он там останется. Чтобы сегодня-завтра его не было», — заявил Владимир Слепцов.