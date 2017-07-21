Уфа, 21 июля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Предупреждение об ухудшении погоды в Башкирии распространило региональное МЧС. По прогнозу, ожидаютсягрозы, порывы до 17 м/с. Ранее экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье продлило МЧС на пятницу, 21 июля.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

По данным ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан», 21 июля в Башкирии ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами — небольшие кратковременные дожди, в северных и западных районах до умеренных. Прогнозируются также грозы, ветер северный, северо-восточный 2−7 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°, днем +23…+28 градусов тепла. На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности в связи с непогодой в Москве, а также в других регионах Центральной России. По прогнозу, в Москве сохранится дождь, гроза.