Химки, Московская область, 21 июля, 2017, 12:43 — ИА Регнум. 25 июля в Московский арбитражный суд рассмотрят заявление коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСХП) «Химки» о пересмотре решения этого суда от 2014 года о том, что земля под бизнес центром «Химки бизнес-парк» вдоль Ленинградского шоссе принадлежит компании ИКЕА на законных основаниях. В прошлом году правоту ИКЕА подтвердил Верховный суд, однако представители КСХП «Химки» утверждает, что им удалось обнаружить вновь открывшиеся обстоятельства, которые позволят возобновить рассмотрения дела по существу. По версии КСХП «Химки», сотрудники администрации Химок совместно с неустановленными сотрудниками ИКЕА совершили хищение земельного участка у компании в пользу государства, фальсифицировав постановления химкинской администрации. Адвокаты ИКЕА в свою очередь утверждают, что обвинение очевидно абсурдно: якобы махинация длилась 18 лет, в течение которых государство ежемесячно получало от ИКЕА в бюджет средства за аренду земли, якобы принадлежащей КСХП «Химки».

МК Эту стройку, по версии оппонентов ИКЕА, невозможно было заметить (фото 2006 года)

17 июля Десятый арбитражный апелляционный суд уже рассмотрел похожее заявление КСХП «Химки». В результате представители подмосковной компании подали ходатайство об отказе от иска к шведской компании. По мнению Дмитрия Штукатурова, адвоката, представляющего ИКЕА, суд прошел с грубыми нарушениями. Адвокат уверен, что в КСХП знали еще с декабря 2015 года о так называемой фальсификации постановлений химкинской администрации. Штукатуров считает, что истец пропустил срок на подачу заявления о пересмотре дела. Арбитражный процессуальный кодекс отводит 3 месяца на подачу с момента, когда лицо должно было узнать о вновь открывшихся обстоятельствах о якобы имевшей место подделке. КСХП «Химки» письменно заявляло о фальсификации протокола и постановления администрации еще в декабре 2015 года, когда обращалось по этим фактам в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Штукатуров подал ходатайство об истребовании материалов уголовного дела для подтверждения своей позиции, но суд отказал.

Как сообщает «Московский комсомолец», вновь открывшимися обстоятельствами КСХП «Химки» считают якобы имеющие место факты фальсификации документов, подтверждающих права городской администрации на землю. 31 марта 2016 году по заявлению КСХП «Химки» управление МВД по городу Химки возбудило уголовное дело против «неустановленного лица, которое в неустановленное время в неустановленном месте, подделало выписку из протокола». Имелся в виду протокол заседания, по которому КСХП «Химки» дало согласие на изъятие земли городом в 1993 году. По многочисленным показаниям представителей КСХП «Химки» следователи в качестве обвиняемых привлекли бывшего главу администрации Химок Юрия Кораблина и сотрудника администрации Игоря Гончаренко. По мнению следствия, Кораблин и Гончаренко совместно с неустановленными сотрудниками ИКЕА вступили в сговор с целью похитить землю КСХП «Химки», чем нанесли ущерб компании в размере 1,179 млрд. рублей.

На момент привлечения в качестве обвиняемых — 24 марта 2017 года — они оба уже были мертвы: Гончаренко умер 26 декабря 2013 года, а Кораблин — 19 сентября 2016 года. Дело закрыли — мертвых судить невозможно. Однако позиции следствия, изложенной в постановлении о прекращении дела, хватило КСХП «Химки» для подачи заявления в суд по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Постановление о прекращении дела не содержит прямых доказательств преступного умысла обвиняемых или любых других лиц, — отмечает «МК». — Суд не признал виновными ни одного, ни другого, дело просто не дошло до суда по причине смерти обвиняемых. Правильность выводов обвинения не была подтверждена законным способом в состязательном судебном процессе — приговора нет в природе, Гончаренко и Кораблин так и остались только обвиняемыми. Более того, обстоятельства регистрации прав собственности на землю городом Химки никак не влияют на выводы арбитражных судов — сроки давности по делу давно истекли».

Напомним, в сентябре 1993 года администрация города Химки сдала компании ИКЕА в аренду 20 га земли, принадлежащей городу. На выделенной территории вдоль Ленинградского шоссе компания возвела бизнес-центр «Химки бизнес-парк» состоящий из двух 15-этажных зданий — одно было построено к сентябрю 2007, второе — в 2008 году. Помимо десятков российских и зарубежных компаний здесь расположился центральный офис ИКЕА в России. В 2011 году ИКЕА выкупила землю под бизнес-центром у города и оформила права собственности.

В 2012 году в суд на ИКЕА подала компания ОАО КСХП «Химки», которая утверждала, что город никогда не имел прав на переданную в аренду ИКЕА землю. Первоначально требования были заявлены о реституции, а именно о возврате всего полученного сторонами по сделке 2011 года на основании которой город продал землю компании ИКЕА. В иске было отказано т.к. истец избрал явно ненадлежащее средство правовой защиты. Именно от этого иска КСХП «Химки» отказались 17 июля. Затем требования компании были снести бизнес-центр и отдать ей земельный участок, т.к. КСХП «Химки» — правоприемник колхоза, который ранее располагался на этой территории. Компания утверждала, что у нее есть документы, дающие ей право зарегистрировать собственность на землю, хотя этим правом она по неизвестным причинам не пыталась воспользоваться почти 20 лет. По мнению КСХП «Химки», документы, которые подтверждали права собственности города на землю, были либо сфальсифицированы, либо оформлены с нарушениями. Тем не менее пока земля принадлежала городу, бывшие колхозники не пытались отстоять свое право и не замечали строительство бизнес-центра. Вероятно, интерес к земле появился у КСХП «Химки» только когда собственность перешла от городской администрации к крупной международной компании.

Арбитражный суд Московской области изучил все аргументы КСХП «Химки» и в 2014 году признал требования компании необоснованными — все сроки исковой давности давно прошли, поскольку законом предусмотрены три года для истребования имущества из чужого незаконного владения. Суд учел, что при наличии двух 15-этажных зданий нельзя было не заметить владения участком иным лицом. Суд также принял во внимание данные публичных кадастровых баз, к которым доступ есть у каждого, из которых за много лет до предъявления иска было видно, что собственником земли является городская администрация и город сдает ее в аренду. В 2016 году Верховный суд подтвердил решение арбитража.