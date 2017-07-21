Ярославль, 21 июля, 2017, 11:46 — ИА Регнум. На традиционном общегородском пятничном совещании мэр Ярославля попросил своих подчиненных доложить ему о судьбе тротуарной плитки, которая в настоящее время демонтируется в центре Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Демонтаж тротуарной плитки в Ярославле

Как сообщили главе города, плитка актируется, дефектуется и вывозится на хранение на территорию МУП «Спецавтохозяйство».

По данным, предоставленным на совещании, снятая в центре Ярославля тротуарная плитка находится в хорошем состоянии. Плохой — всего около 5 процентов.

«Я прошу, дайте, пожалуйста, плитку на областную больницу. Это наш город Ярославль, там много ярославцев лежит, при этом территория лечебного учреждения забыта Богом. К сожалению, Минздрав не может сделать там благоустройство, денег нет. А всего-то нужно плитку дать, они сами все уложат. Определите, сколько им нужно, и перепроверьте, чтобы именно эту квадратуру им отдать, причем по актам», — заявил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Как отметил Слепцов, очень важно, чтобы кто-то плитку принял на ответственное хранение. Также необходимо отследить, как идет сама укладка.

Раскритиковал мэр Ярославля идею отдать снятую плитку на благоустройство парков города.

«Мне очень жаль, что вы отдаете плитку в какие-то парки, зная, что у вас в Дзержинском, Заволжском, Ленинском и Кировском районах разрушены тротуары. Там и так неплохая территория, есть перспективы с инвесторами. По тротуарам у Ярославля инвесторов не будет никогда. Так давайте восстанавливать там, где плохо. Может, на проспект Ленина плиточку дать? Пускай подрядчик ее уложит. Плитка наша, работа его. Получит социальную нагрузку. Песочек мы дадим. Подумайте, чего в парки-то отдавать?», — сказал Владимир Слепцов.