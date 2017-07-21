Ярославль, 21 июля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов считает, что нужно учесть мнение жителей, которые пожаловались ему, что в городе торгуют бутербродами без лука. Эта информация прозвучала на общегородском совещании 21 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Совещание в мэрии Ярославля

Слепцов поручил сделать так, чтобы в бутерброды, которые продаются в ярославских парках, предприниматели добавляли лук.

«Без лука бутерброды невкусные. Люди не едят бутерброды без лука. Мы пошли проверять, как идет торговля, спросили — жители покупают? «Нет, — отвечают продавцы, — сегодня вы первые». А тут житель подошел, говорит — а чего у них покупать, они без лука делают. А на заправках же их продают с луком, с огурцами, а здесь даже лука нет. Лук сделайте, пожалуйста, тогда будут брать. От мелочей все зависит, какая хозяйка, такая и кухня. Если булочка должна обжариваться, значит, нужно обжаривать. Наверное, так?» — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.