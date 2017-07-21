Ташкент, 21 июля, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Узбекистане планируют до конца 2017 года внедрить так называемую медиацию — процедуру досудебного урегулирования споров с участием посредника. Как передает корреспондент ИА REGNUM, законопроект «О медиации» подготовило Министерство юстиции Узбекистана.

Peretz Partensky Узбекская милиция

В проекте закона отмечается, что процедура медиации будет применяться по спорам, возникающим из гражданских, трудовых, семейных правоотношений, а также в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

В качестве медиатора будут выступать адвокаты, прошедшие специальный курс обучения, утвержденный Минюстом.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане в 2009 году был инициирован закон о поправках в Уголовный Кодекс страны о примирении сторон, в соответствии с которым субъект может освобождаться от наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасности.

Напомним также, в Узбекистане с 1 апреля 2017 года было упразднено уголовное наказание в виде ареста с расширением применения альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы.

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