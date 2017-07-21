Ярославль, 21 июля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Постановление принято в соответствии с постановлением правительства Москвы от «О предоставлении в 2017 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Ярославской области в целях проведения работ по ремонту, реставрации, реконструкции… зданий и сооружений, расположенных на территории города Ярославля…».

Дом в центре Ярославля

Согласно документу, принятому мэрией, на «московские» деньги могут претендовать жильцы обычных многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК. При этом возможен как текущий, так и капитальный ремонт.

Оплата работ будет производиться после их выполнения. Желающим отремонтировать свои дома на средства бюджетной субсидии необходимо провести общее собрание и принять решение, подать заявку в городское агентство по муниципальному заказу, заказать проектно-сметную документацию, сделать ее госэкспертизу, нанять подрядчика и выполнить работы на собственные либо заемные деньги. В приемке работ будут участвовать городские власти, и только после этого жильцам компенсируют их затраты.

Отметим, что порядок предоставления субсидии принят 19 июля, а фактические работы на ряде зданий в центре города начались уже в июне. В основном они сводятся к реставрации либо покраске фасадов домов. Городские и региональные власти не раз заявляли, что собираются привести в порядок все дома в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.