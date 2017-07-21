Калуга, 21 июля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 июля посетил Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Фото пресс-службы Калужской епархии Посещение патриархом Кириллом монастыря Оптина Пустынь

В главном храме монастыря — соборе в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, где покоятся святые мощи Оптинских старцев, патриарх Кирилл совершил молитву у мощей преподобного Амвросия Оптинского.

В храме Казанской иконы Божией Матери патриарх Кирилл возглавил служение всенощного бдения. Его святейшеству сослужили митрополит Калужский и Боровский Климент, другие священнослужители. Богослужебные песнопения исполнили братские хоры Оптиной пустыни.

Фото пресс-службы Калужской епархии Посещение патриархом Кириллом монастыря Оптина Пустынь

Предстоятель русской православной Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.

Патриарх Кирилл вручил наместнику мужского монастыря Оптина пустынь архимандриту Венедикту юбилейный крест, изготовленный в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Каждому из насельников был вручен сборник патриарших проповедей.

Сегодня, 21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино Калужской области.

Фото пресс-службы Калужской епархии Посещение патриархом Кириллом монастыря Оптина Пустынь

Напомним, в Калужской области зарегистрировано 259 религиозных организаций. Основную роль играет русская православная Церковь. На территории региона действуют 9 православных монастырей, самый крупных из которых Оптина Пустынь. Православная Церковь ведет огромную социальную работу. Так, православный молодежный центр «Златоуст» является одним из крупнейших в России.