Новороссийск, Краснодарский край, 21 июля, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В Краснодарском крае не прекращаются ливни. На этот раз непогода обрушилась на Новороссийск. С 6 часов утра 20 июля до вечера того же дня в городе выпало более 20 мм осадков. Это почти половина месячной нормы осадков в июле (55,5 мм). Такая информация была озвучена на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провёл глава города Игорь Дяченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

23.мвд.рф Сильный дождь в Новороссийске

Из-за сильных осадков в муниципалитете был введён режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал руководитель городской администрации. Был развёрнут городской оперативный штаб и штабы во внутригородских районах, а также организован мониторинг и оповещение граждан. Все силы управления ГО и ЧС были приведены в повышенную готовность.

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«Система ливнеотведения справляется, её узкие места взяты под контроль, решётки, закрывающие ливнёвые колодцы, оперативно очищаются от наносного мусора. Уровень рек поднялся незначительно», — заявили в мэрии.

Однако сами горожане с этой информацией не согласны. Некоторых сильно возмутила работа городских служб. Жительница Новороссийска, которая живет в Шесхарисе, Любовь Ч. почти четыре часа не могла добраться до дома.

Скриншот со страницы группы «Супер новости Новороссийска» vk.com/news_of_novorossiysk

«Я понимаю, что мы живем в Новороссийске, и можно ожидать что угодно от погоды. Но зачем нам тогда нужны всякие службы в городе, если они за все время жизнедеятельности города не научились реагировать на ЧС», — возмущается горожанка.

Как она поделилась в группе в соцсети «Я люблю Новороссийск», «маршрутки и автобусы в час пик не ходили в ту сторону (в сторону Шесхариса — прим. ИА REGNUM)вообще

«При звонке в «безопасный город» мне ответили, что все ходит, только в связи со сложившейся ситуацией есть задержки. У меня еще вопрос возник. Если есть задержки, то по расписанию они должны были появляться с интервалом хотя бы 20−30! Но за два часа ожидания я не увидела ни одной», — пишет горожанка.

Из всего сказанного, по мнению жительницы Новороссийска, можно сделать вывод: «отмазывают халатность транспортных служб и, соответственно, других сопряженных с этой ситуацией служб».

«Из этого возникает еще пару вопросов: А соответствуют ли административные специалисты занимаемым должностям? Кто должен такие ситуации контролировать и наказывать за халатное отношение?» — пишет горожанка.

«Ливневки не чищены. В районе между Красной площадью и Бригантиной. Все ливневки — забиты наглухо. Они были забиты еще до дождей листьями и мусором. В следующий раз сфоткаю, не поленюсь. Для доказательства, что это правда», — добавляет пользователь соцсети Вконтакте Татьяна Николаевна.

По сообщению пресс-службы мэрии города, в некоторых местах в городе из-за сильного ливня образовалось скопление воды. Больше всего от непогоды пострадали Сухумийское шоссе, улицы Судостальского, Мира, перекрёсток Исаева и Энгельса.

23.мвд.рф Непогода

Водяные потоки и скопления ливневых вод привели к заторам в Восточном районе города. Сотрудники ОГИБДД вручную регулировали движение на подтопленных участках дороги. Помогали стражи порядка совместно с другими оперативными службами и водителям, чьи машины получили технические неисправности из-за непогоды.

Ливень не стихал в городе до самого вечера.

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По данным Гидрометцентра, в Краснодарском крае 21 июля неблагоприятные метеоусловия сохранятся. 21 июля прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с.

Admnvrsk.ru Ливень

Как сообщало ИА REGNUM, удар стихии приняла на себя и Анапа. Потоки дождевой воды обрушились на курорт поздно вечером 19 июля. Только за час выпало 44 мм осадков — это полуторамесячная норма. Всего же в Анапе выпала трехмесячная норма осадков (94 мм). Дождевая вода зашла во дворы и подтопила дома.