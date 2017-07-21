Москва, 21 июля, 2017, 10:22 — ИА Регнум. «Кто мешает нам сделать учебный год с 1 октября? Когда-то так и было. Дума отдыхала нормально, и не было проблем, и наши граждане тоже. Мы будем настаивать, чтобы учебный год был с октября», — сообщил Жириновский.

A.Savin Лидер ЛДПР В. В. Жириновский

По словам депутата, в сентябре с курортов уезжают не только школьники и их родители, а также учителя и преподаватели вузов. Это резко уменьшает количество граждан на курортах, в то время как погода в сентябре позволяет продлить отдых.

«Когда-нибудь нам удастся, и сентябрь будет месяцем отдыха. Будем работать 10 месяцев, а август и сентябрь вся страна будет отдыхать», — отметил Жириновский.

Отметим, с подобным предложением он уже обращался в 2016 году.