Пекин, 21 июля, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В экспедиции примут участие 66 ученых и исследователей, представляющих шесть ведущих университетов КНР. Ожидается, что за 83 дня китайский ледокол преодолеет расстояние в 19 тыс. морских миль, пишет «Чжунго жибао».

Timo Palo Вид с китайского ледокола Xue Long на находящийся на дрейфующей посреди Северного Ледовитого океана льдине лагерь

Как отмечается в заявлении администрации, начавшаяся экспедиция станет первой экспедицией КНР к Арктике, до этого китайские ученые изучали Антарктиду. Исследователи из КНР сосредоточатся на исследовании экологической обстановки в арктическом регионе, что позволит ученым получить уникальные данные для изучения.

Полярное исследовательское судно «Цзяолун» было построено в 1993 году на Херсонском судостроительном заводе. Изначально корабль являлся транспортным судном арктического класса, однако после приобретения инженеры из КНР переоборудовали его в исследовательское судно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Шанхае началось строительство первого китайского ледокола. Судостроительная компания пока не раскрывает технические характеристики будущего судна, отметив лишь, что «корпус судна будет отличаться повышенной прочностью, благодаря чему ледокол сможет проходить самые сложные ледяные заторы». Корабль будет спущен на воду в 2019 году.