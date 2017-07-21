Рубцовск, Алтайский край, 21 июля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Объекты теплоэнергетики Рубцовска, модернизацией и реконструкцией которых сейчас занимается «Сибирская генерирующая компания» (СГК), принадлежали и будут принадлежать администрации муниципалитета. Положение об этом закреплено в концессионном соглашении, заключенном между энергетиками и властями в июне текущего года, напомнила в ходе рабочего визита в Рубцовск директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова. Её слова цитирует пресс-служба Алтайского отделения СГК.

Светлана Шаповалова Сибирская генерирующая компания в Рубцовске

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«По условиям заключенного концессионного соглашения имущество, которое построено, реконструировано или модернизировано, принадлежит конценденту, то есть администрации города. Из нашего здесь столы, стулья и бумага, то что является малоценным», — подчеркнула Екатерина Косогова.

Соглашение, как известно, заключено сроком на 15 лет.

«По истечении этого срока администрация сама решает, что делать с этим имуществом. При этом за властями сохраняется право расторгнуть соглашение в любое время, подав исковые заявления в случае, если концессионер ненадлежащим образом исполняет взятые на себя обязанности», — отметили в СГК.

«Это предпринимательский риск, мы его осознаем, и у нас есть большой стимул работать качественно. Мы здесь никак не застрахованы, и при расторжении соглашения мы должны произвести все действия по возврату имущества в администрацию, если они не продлят с нами соглашение», — отметила Екатерина Косогова.

Напомним, СГК проводит в Рубцовске масштабные работы по модернизации всей системы теплоснабжения города. Цель данного уникального проекта — обеспечить рубцовчан надежным и качественным теплом.

«Применяемые технические решения позволят СГК, повысить эффективность системы теплоснабжения, так как наличие двух больших источников в маленьком городе избыточно, и вариант, согласно которому в теплоснабжении будет задействован один из них, позволит продемонстрировать всей стране резервы эффективности системы теплоснабжения внутри даже небольших городов», — полагают в СГК.

По мнению Екатерины Косоговой, если бы своевременно обеспечивалась выручка теплоснабжающих компаний Рубцовска, то, может быть, не дошел бы город до такой ситуации.

«Но все же основополагающей причиной разлада системы здесь мы видим ее неэффективность, и наличие резервов, возникшее из-за того, что город уменьшился, ушли производства, и стало меньше потребителей тепла», — резюмировала она.

Как уже сообщало ИА REGNUM , Сибирская генерирующая компания ведет работу по заключению двух концессионных соглашений — в Рубцовске и Барнауле. Энергетики готовы взять на свое обслуживание объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.