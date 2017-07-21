Ярославль, 21 июля, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Организаторами фестиваля «Ярославский мятеж» выступает Межрегиональная общественная организация «Военно-историческое общество «Гарнизон» (Московская область) и военно-исторический клуб «Волжский Рубеж» (Ярославль).

Wikimedia.org Последствия боев в Ярославле в 1918 году

В фестивале примут участие около ста реконструкторов из Ярославля, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов. Военно-исторический фестиваль «Ярославский мятеж» призван привлечь внимание современников к важным вехам истории нашей страны. На территории Ярославского музея-заповедника будет воссоздана атмосфера начала XX века.

Заместитель директора музея-заповедника Юлия Капустина рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что на территории заповедника будут работать интерактивные площадки, на которых гости фестиваля смогут познакомиться с подлинными предметами быта, различными образцами снаряжения и стрелкового оружия, медицинским инструментом, а также узнать о том, как оказывалась медицинская помощь раненым в годы Гражданской войны.

Запланировано выступление агитбригад, которые исполнят песни Гражданской войны, будет звучать музыка той эпохи. Главным событием фестиваля станет реконструкция уличных боев, которые были в Ярославле в июле 1918 года во время белогвардейского восстания, которое было подавлено за 16 дней. В ходе событий июля 1918 года большая часть центра Ярославля была разрушена.