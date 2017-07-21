Берлин, 21 июля, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Каждое четвертое решение Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bamf) заканчивается в суде, пишет 21 июля Die Zeit.

Onetoday.google.com Наплыв беженцев

О том, что ситуация в административных судах является «драматичной», заявил председатель Союза судей административных судов Роберт Зеегмюллер, который предупредил о «перегрузке» судов в течение 2017 года.

В 2017 году судам в Германии предстоит разрешить около 200 тыс. процедур, связанных с обжалованием решений Bamf по предоставлению убежища беженцам. В 2015 году их число составляло 50 тыс.

Например, в федеральной земле Баден-Вюртемберге за первые шесть месяцев были рассмотрены на 50% процедур больше, чем за весь 2016 год: в целом в суды обратились более 26 тыс. беженцев.

Напомним, за первые пять месяцев 2017 года в Германии были зарегистрированы 77 тыс. беженцев, с каждым месяцем их пребывает все больше и больше. На их содержание и обучение выделяются деньги, место, требуются больше сотрудников в миграционные службы и социальных работников.