Пекин, 21 июля, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 21 июля 2017 года паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7415 юаня за доллар. Таким образом, после незначительно ослабления, зарегистрированного 20 июля, юань «отыграл» у доллара еще 49 базисных пунктов.

23yy.com Юань

Напомним, 20 июля доллар США укрепился всего на 13 пунктов после резкого ослабления на 160 базисных пунктов, зарегистрированного 19 июля. В Пекине отметили, что укрепление национальной валюты стало причиной финансовой активности третьих стран на мировом рынке, пишет «Синьхуа».

Ранее ряд западных экономистов неоднократно обвинял Китай в умышленной деноминации собственной валюты с целью стимулирования экспорта. Аналогичной точки зрения придерживался президент США Дональд Трамп, который заявлял о том, что «Пекин ведет нечестную финансовую игру». Однако после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года американский лидер отказался от своих обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 20 июля паритетный курс национальной валюты КНР к американскому доллару составил 6,7464 юаня за доллар.