«Не стреляй!»: крики попугая стали уликой для осуждения за убийство
Вашингтон, 21 июля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Обвинительный приговор в убийстве вынесен жительнице штата Мичиган (США) после «показаний», полученных от говорящего попугая, передает ВВС.
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Попугай
Уточняется, что убийство произошло в 2015 году. Следствие пришло к выводу, что найденный мертвым мужчина был застрелен собственной женой — женщиной по имени Гленна Дюрам.
Уликой против Дюрам стали слова домашнего попугая жако, присутствовавшего при трагической сцене. Следователи приобщили к делу «заявление свидетеля», которые он выкрикивал мужским голосом: «Не стреляй! Не стреляй!»
Отметим, что в суде эти показания не использовались, но дело раскрыть помогли. Женщина после совершенного преступления пыталась убить и себя, однако ей это не удалось.