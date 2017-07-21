Грозный, 21 июля, 2017, 09:06 — ИА Регнум. В первом полугодии 2017 года в Чечне и Ингушетии ликвидирован 31 участник бандформирований. При этом 16 боевиков уничтожено в Чечне, 15 — в Ингушетии. Эти цифры были приведены на состоявшихся в республиках коллегиях МВД по подведению итогов оперативно-служебной деятельности, передает 21 июля корреспондент ИА REGNUM.

06.мвд.рф МВД в Республике Ингушетия

По словам министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова, в числе нейтрализованных боевиков были два главаря. Еще один бандлидер задержан. Также заключены под стражу 40 участников НВФ и 20 пособников боевиков. Кроме того, были склонены к явке с повинной 14 участников бандподполья.

В Ингушетии с начала 2017 года нейтрализовано 15 членов и пособников НВФ. Двое из бандитов ликвидированы при вооружённом нападении на сотрудников правоохранительных органов.

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Глава Ингушетии: В 2016 году в республике уничтожено 13 боевиков

Как сообщало ИА REGNUM, за весь 2016 год в Ингушетии были ликвидированы 13 членов бандподполья, три человека склонены к явке с повинной. Кроме того, задержаны 35 пособников боевиков. Всего в 2016 году на территории республики зарегистрировано 94 преступления террористического характера.

В Чечне за 2016 год были уничтожены 17 членов НВФ, еще 19 были задержаны.

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