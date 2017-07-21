Тольятти, Самарская область, 21 июля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, помогли врачам скорой помощи оказать пострадавшим первую помощь и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все подробности произошедшего.

Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предположительно, водитель пассажирского автобуса превысил скорость и врезался в грузовик, который ехал впереди.

Напомним, в последнее время участились случаи ДТП с пассажирскими автобусами.

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На совещании с членами правительства РФ 19 июля глава государства Владимир Путин отметил увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов по сравнению с 2016 годом.

«Мы в 2011 году отменили лицензирование некоторых видов автомобильных перевозок, включая автобусные. И с этого времени неуклонно растёт количество ДТП с участием автобусов. У нас за первую половину этого года рост значительный по сравнению даже с прошлым», — сказал президент РФ.

Он попросил членов правительства оценить сложившуюся ситуацию и озвучить предложения по её изменению в ближайшее время.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков на совещании в Казани 4 июля констатировал, что за первое полугодие 2017 года в стране число ДТП снизилось на 7%, но на 63% выросло число происшествий с участием пассажирского транспорта. По его словам, число погибших в этих ДТП возросло на 54%, а раненых — на 59%.

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