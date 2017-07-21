Сантьяго, 21 июля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Чилийский представитель в Международном Суде ООН в Гааге Клаудио Гроссман 19 июля заявил, что его страна не обязана вести переговоры с Боливией по поводу предоставления суверенного доступа к морю, сообщает канал HispanTV.

(сс) Israel_soliz Офицеры ВМФ Боливии

«У Чили нет обязательства вести переговоры с Боливией по суверенному доступу, и поэтому оно не нарушало этого обязательства», — заявил Гроссман в Париже после встречи с командой юристов, представляющих Чили в Международном суде, где рассматривается иск по морскому требованию Боливии.

Адвокат также сообщил, что юридическая команда готовит окончательное заявление по этому делу в ответ на заявление Боливии, с тем чтобы представить его в Международный суд к концу сентября.

В этом контексте он подчеркнул, что «не представляется возможным построить добрососедские отношения между двумя странами, не представляется возможным построить их в качестве юридического обязательства».

Чилийский специалист в области международного права также пояснил, что эта позиция будет иметь серьезные последствия не только в отношениях между Чили и Боливией, но и в международных отношениях в целом.

Поэтому он снова подчеркнул, что не существует никакого обязательства у Чили вести переговоры с Ла-Пас, а также настаивал на том, что было бы неуместно для международных отношений установление подобного обязательства, так как на таких условиях «никто не будет говорить ни с кем».

Напомним, спор между Боливией и Чили возник после войны, которая разгорелась между 1879 и 1883 годами, в результате чего Боливия потеряла 400 км береговой линии и 120 тыс. квадратных километров территории.

Боливия подала иск против Чили в Международный суд в 2013 году с требованием вести переговоры «в духе доброй воли» по суверенному доступу для страны к Тихому океану, однако Чили утверждает, что границы между двумя странами были определены в Договоре 1904 года.

В рамках этого договора обе страны подписали соглашение о свободной торговле, которое в настоящее время, по заявлению Боливии, не выполняется чилийской стороной.