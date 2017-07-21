Волгоград, 21 июля, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Ситуация с пассажирским речным транспортом в Волгограде должна измениться к лучшему. По крайней мере, задержек навигации и пассажирского сообщения с островом Сарпинский, которые происходили практически каждую весну из-за нерадивых действий прежнего частного владельца, скорее всего уже не будет. Речные перевозки интегрируются в общую новую транспортную схему города. Полноправным собственником предприятия ООО» Пассажирский порт Волгограда» стало муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс», сообщает ИА REGNUM 21 июля.

Vrp.ru Речной порт Волгограда

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Договор о передаче 100-процентной доли ООО «Пассажирский порт Волгограда» МУПу был подписан накануне, 20 июля. Так, в ведение «Метроэлектротранса» перешло более 40 единиц речной техники и сопутствующая инфраструктура, в том числе 10 пассажирских судов, переходные и причальные понтоны, дебаркадеры, ремонтная база на левом берегу Волги.

По информации администрации Волгограда, сумма сделки составила 32,5 млн рублей. Теперь уже бывший владелец-монополист не справлялся со своими обязательствами, возникали и разногласия финансового характера. Так, в 2013—2014 годы фирма получила из городского бюджета лишние 10 млн рублей. Это выяснилось в ходе аудиторской проверки Контрольно-счетной палаты.

«Решение о передаче организации речных пассажирских перевозок под управление муниципалитета принято для повышения качества транспортного обслуживания горожан. В этом году город принял решение уйти от привлечения сторонней коммерческой организации к обеспечению транспортного сообщения с Сарпинским и полностью взять пассажирские перевозки через Волгу под свое управление», — пояснили в мэрии.

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Что касается работников предприятия, то им опасаться смены собственника не стоит. Как подчеркнул генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Евгений Тимофеев, они продолжают работать на прежних условиях.

Кроме того, на водном транспорте будет введена электронная система оплаты. Платить за проезд на речных трамвайчиках жители и гости Волгограда смогут единой транспортной картой «Волна», которая используется для оплаты поездок в трамваях, троллейбусах и автобусах.

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Напомним, о готовности муниципалитета принять под своё управление речные перевозки Волгограда шла речь на совещании, которое глава администрации Волгограда Виталий Лихачев 14 июля провёл с профильными заместителями, руководителями МУП «Метроэлектротранс» и ООО «Пассажирский порт Волгограда».

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МУП «Метроэлектротранс» имеет большую производственную базу, более чем 100-летний опыт работы, высокопрофессиональных специалистов, в том числе по организации и диспетчеризации перевозок, централизованному управлению, опыт по ремонту и обслуживанию различных видов подвижного состава. В 2017 году предприятие приобретёт 36 новых трамваев для обслуживания линии скоростного трамвая. Кроме того, на баланс «Метроэлектротранса» поступят 25 новых комфортабельных автобуса большой вместимости.