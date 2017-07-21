Москва, 21 июля, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по курсу рубля. Ослабление рубля в начале сессии было вызвано общим укреплением американского доллара и отсутствием роста нефтяных котировок. Курс доллара вырос до 59,24 руб., курс евро — до 68,11 руб.

Банк России Рубль

Волатильность по рублёвым парам возросла во время выступления главы ЕЦБ М. Драги. Его выступление было нейтральным, но всё же вызвало укрепление евро по итогам пресс-конференции. Драги заявил об улучшении экономических показателей в европейском регионе. Сказал, что регулятор не обсуждал меры, которые могут быть предприняты в ближайшее время или после сентября. С его стороны не было намека на предстоящее сворачивание количественного смягчения, но слова, что регулятор может осенью обсудить дальнейшую судьбу своей программы QE, вызвали ралли евро.

Часом позже курс евро/доллар взлетел до 1,1657. Здесь уже евро укрепился на общем фоне ослабления американского доллара. Он подешевел на новости от Bloomberg, что специальный прокурор по расследованию «вмешательства» России в выборы президента США Роберт Мюллер изучает сделки компаний Дональда Трампа, а также его приближённых.

На американской сессии курс доллара снизился до 58,79 руб. Курс евро вырос до 68,82 руб. Цена на нефть сорта Brent повышалась до $50,16 за баррель.

Сегодня, 21 июля, за Brent дают $49,34 за баррель. Экономический календарь пустой. Направление курса рубля на рынке будет определяться динамикой курса евро и цен на нефть. Что здесь стоит указать. Евро/доллар закрепился выше 1,16, а это значит, покупатели нацелились на 1,1826 и 1,2275. Индекс доллара вернулся к минимумам августа 2016 года. Если на текущих уровнях не найдётся желающих купить доллар США, то индекс двинется ниже к 93,01 (минимум 23.03.16) и 91,91 (минимум 03.05.17).

Учитывая рост нефтяных котировок, налоговый период и медвежий настрой к доллару США, рубль может сохранить положительную динамику против американской валюты. Поддержка находится на уровне 58,75. После её пробоя курс доллара снизится до 58,22.

В пятницу, 21 июля, лучше отказаться от покупок рубля. Перед выходными днями курс доллара может скорректироваться, как, собственно, и цена на нефть. Желательно посмотреть, состоится отскок от вчерашнего минимума 58,79 руб. или нет. Сопротивление по паре доллар/рубль находится на уровне 59,27 руб. Закрытие торгов выше этого уровня поставит точку в укреплении рубля и запустит новую фазу его ослабления.