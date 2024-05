Вашингтон, 21 июля, 2017, 07:45 — ИА Регнум.

Клип, который музыканты Linkin Park выложили в сеть сразу после смерти вокалиста группы Честера Беннингтона, за 12 часов набрал более 4,7 млн просмотров, видео было опубликовано на официальном YouTube-канале группы 20 июля 2017 года.

Chiragddude Группа Linkin Park

Ролик является официальным клипом на песню Talking To Myself из альбома One More Light, это последнее видео, в котором снялся Беннингтон.

Напомним, сообщение о неожиданной смерти вокалиста группы попало в СМИ 20 июля 2017 года, причиной было названо самоубийство.

Тело 41-летнего музыканта нашли в его доме, было названо предположительное время смерти — ночь 19 июля или утро 20-го. СМИ сообщали, что один из участников музыкального коллектива подъехал к дому Беннингтона, после того как туда прибыла полиция.

Журналистам он сообщил, что находится в шоке от новости о смерти певца, по его словам, они должны были вместе отправиться на фотосессию.

Члены группы готовились к гастролям, которые должны были начаться через несколько дней, ранее Честер Беннингтон отдыхал вместе со своей женой в штате Аризона, США, откуда вернулся один 19 июля 2017 года.